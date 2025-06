Ciee abre 677 vagas no DF nesta semana

CB Correio Braziliense

São mais de 7,2 mil oportunidades no Brasil nesta semana - (crédito: Divulgaçãp)

O Centro de Integração Empresa-Escola — Ciee, ONG de inclusão social e empregabilidade jovem, está com 677 vagas de estágio abertas no Distrito Federal nesta semana. As áreas com maior número de vagas são: administrativa (201), ensino médio (92), educação (51), jurídica (37) e contabilidade (48). Também há vagas em áreas como comunicação (44), marketing (8), saúde (22) e técnico em administração (42).

No total, são mais de 7,2 mil vagas disponíveis em todo o país, com destaque para os estados de São Paulo, Distrito Federal, Bahia e Ceará.

As vagas são destinadas a estudantes que desejam ingressar no mundo do trabalho por meio de estágios supervisionados, contribuindo para a formação profissional e o desenvolvimento de competências valorizadas no mercado.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo portal, ou presencialmente na sede do CIEE/DF, localizada na EQSW 304/504, Sudoeste, Brasília.