Grupo Bradesco abre vagas para programa de estágio em 11 cidades

Estão disponíveis mais de 100 vagas de estágio ofertadas pelo Grupo Bradesco Seguros, para atuação em 11 cidades brasileiras. As oportunidades são voltadas a estudantes de nível superior, a partir do 2° semestre da formação, ou tecnólogo, a partir do 1° semestre, nas áreas de tecnologia, comunicação, recursos humanos, financeiro e compliance. As inscrições podem ser feitas até 15 de agosto, por meio do link: https://www.estagiobradescoseguros2025.com/.

Entre as localidades com maior número de vagas estão São Paulo, com 56 cargos, e Rio de Janeiro, com 33. Os selecionados devem passar por processo seletivo, que acontecerá entre julho e agosto deste ano, composto por testes online, avaliação e dinâmicas de grupo. A previsão é que as admissões aconteçam a partir de novembro.

Os estagiários trabalharão de 20 a 30 horas semanais, em modelo presencial ou híbrido, dependendo da vaga. Além disso, vão dispor de bolsa auxílio compatível com o mercado, seguro contra acidentes pessoais, auxílio transporte, cursos de capacitação, entre outros benefícios.