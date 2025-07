Federal de Minas publica edital da primeira etapa do "Seriado UFMG"

JM Júlia Melgaço* - Estado de Minas

As inscrições para o Seriado UFMG começam em agosto. A primeira prova está prevista para 14 de dezembro deste ano - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) lançou, nesta quarta-feira (23/7), o edital da primeira etapa do “Seriado UFMG”, uma nova forma de ingressar na instituição de ensino. O Processo Seletivo de Avaliação Seriada (PSAS) vai permitir que os estudantes façam três avaliações, durante três anos, e, a partir de 2028, 30% das vagas de cada curso de graduação da UFMG serão preenchidas a partir do novo modelo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As inscrições começam em agosto deste ano, pelo site da Comissão Permanente do Vestibular (Copeve) e do Seriado UFMG. A primeira prova, agendada para 14 de dezembro, vai estrear o ciclo de avaliações anuais.

Podem se inscrever todos os estudantes ou egressos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). De acordo com a UFMG, todos podem participar, independentemente de quando tenham cursado a primeira série do ensino médio ou concluído a educação básica.

O primeiro edital explica a estrutura das provas, o conteúdo que será abordado e informações sobre duração das avaliações e forma de cálculo da nota final dos candidatos.

Como se inscrever

Os estudantes interessados em participar do primeiro processo seletivo vão poder realizar a inscrição a partir de 18 de agosto. Segundo a instituição de ensino, a taxa de inscrição é de R$ 150, mas os candidatos com inscrição regular no CadÚnico, ou que participem do programa Pé-de-meia, vão ter isenção integral.

Demais estudantes das escolas públicas ou bolsistas integrais da rede privada vão precisar arcar com 50% do valor da taxa, sem precisar de comprovação de renda. As inscrições se encerram em 19 de setembro, mas quem estiver dentro do grupo de isenção total ou parcial da taxa deve solicitar o desconto até 27 de agosto. Todo o processo de inscrição ocorre no site da Copeve.

A nova forma de ingresso na UFMG não irá interferir em outros processos seletivos, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) ou demais processos já existentes na instituição. O estudante, ainda, poderá fazer parte de mais de uma via de entrada para a universidade.

Como vai funcionar o PSAS

O Seriado UFMG será dividido em três etapas, relacionadas entre si, aplicadas ao longo de três anos consecutivos. Os estudantes podem iniciar o processo em qualquer série do ensino médio. A primeira avaliação será baseada em conteúdos do primeiro ano, em uma prova com questões objetivas e discursivas, destinado a candidatos que encerraram o Ensino Fundamental até o ano letivo em 2024.

Assim, o candidato que concluir a primeira etapa em 2025 e que tenha concluído o Ensino Fundamental até 2024, ou que está matriculado ou concluiu a Educação de Jovens e Adultos (EJA), já está habilitado para se inscrever na segunda etapa do processo seletivo, que está previsto para 2026.

Em 2027, será realizada a terceira e última etapa. Na inscrição, o candidato vai escolher o curso/turno de preferência e optará em uma das modalidades de vagas (ampla concorrência ou reserva de vagas). De acordo com a UFMG, o edital referente às segunda e terceira etapas ainda vai ser publicado.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino