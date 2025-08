TRE abre vagas de estágio para alunos de ensino médio e superior

CB Correio Braziliense

Está disponível o processo seletivo de estágio do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF), as vagas são para estudantes de ensino médio e superior, que atuarão presencialmente na sede do tribunal (Praça Municipal Qd. 02, Lote 06, Brasília-DF), com jornada de quatro horas diárias, no período da tarde. As inscrições vão até 12 de agosto, e podem ser realizadas gratuitamente pelo site.

O processo seletivo possui uma etapa de prova on-line, em 18 e 19 de agosto, seguido pela análise curricular dos participantes, de 5 a 15 de setembro. A divulgação dos resultados está prevista para 1º de outubro, com início das atividades no mesmo mês.

As vagas são para mais de 25 curso de graduação, entre eles direito, administração, comunicação social, arquitetura, enfermagem, informática, contabilidade e pedagogia. Os estagiários de ensino superior vão receber bolsa auxílio de R$ 820, e os de ensino médio R$ 535, além de R$ 11 por dia estagiado como auxílio-transporte.

