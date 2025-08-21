Senac abre processo seletivo de estágio em Brasília e Rio de Janeiro

CB Correio Braziliense

As vagas são para as regiões do Grande Rio de Janeiro e Distrito Federal - (crédito: Divulgação/Senac)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) abre processo seletivo, para compor cadastro reserva, de estagiários nas regiões do Grande Rio de Janeiro e Distrito Federal, o preenchimento de vagas será feito conforme a necessidade dos departamentos do Senac. Os selecionados vão trabalhar seis horas diárias, com bolsa auxílio de R$ 1.874, além de auxílio transporte integral e refeição no local. As inscrições podem ser feitas até 27 de agosto, por meio do link.

Leia também:

Podem participar estudantes que estejam cursando ensino superior a partir do 3° período, ou a partir do 2° para graduação tecnóloga, até o antepenúltimo período, para os seguintes cursos e localidades:

Administração, Administração Pública, Análise de Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Banco de Dados, Biblioteconomia, Ciência Atuarial, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade, Contabilidade, Desenho Industrial (com habilitação em Comunicação Visual), Design Gráfico, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Estatística, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão Pública, Graduação em Tecnologia Educacional, Jornalismo, Marketing Digital, Mídias Digitais, Nutrição, Pedagogia, Produção Multimídia, Programação Visual, Psicologia, Rede de Computadores, Rio de Janeiro, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, UX/UI Design.

Leia também:

O processo seletivo tem uma etapa de prova on-line, que deve ser realizada gratuitamente, no período de 6 de agosto até 27 de agosto. Os alunos aprovados na prova objetiva serão selecionados para etapa documental e de entrevista.