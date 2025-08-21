ÚLTIMAS HORAS

Inscrições para concurso em MG, com 13.795 vagas, terminam hoje

Certame da Secretaria de Educação de Minas Gerais oferta vagas seis cargos da rede estadual de ensino

postado em 21/08/2025 12:53
Interessados podem se increver pelo site da Consulplan, banca organizadora do certame. Prazo termina às 16h - (crédito: Pixabay)
Esta quinta-feira (21/8) é o último dia de inscrições para o concurso público da Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). O certame oferece 13.795 vagas para diversas carreiras e salários iniciais de até R$ 6.937,06. Prazo termina às 16h.

Interessados podem se increver pelo site da Consulplan, banca organizadora do certame. Segundo SEE/MG, "é permitido se inscrever para mais de uma função, desde que as provas não coincidam no mesmo turno". O valor da taxa de incrição varia conforme o cargo escolhido, podendo chegar a R$ 33.

Há oportunidades para seis cargos, sendo eles: professor de educação básica (PEB), especialista em educação básica (EEB), técnico da educação (TDE), analista da educação básica (AEB), analista educacional (ANE), analista educacional na função de inspeção escolar (ANE/IE) e assistente técnico de Educação Básica (ATB). As vagas são para 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

O concurso exige formação específica, de acordo com a função pretendida. Confira os requisitos mínimos estabelecidos:

Compõem as seleção: prova objetiva, redação e avaliação de títulos (apenas aos cargos de nível superior). As provas serão aplicadas em 28 de setembro.

