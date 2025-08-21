Inscrições para concurso em MG, com 13.795 vagas, terminam hoje

RP Raphaela Peixoto

Esta quinta-feira (21/8) é o último dia de inscrições para o concurso público da Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). O certame oferece 13.795 vagas para diversas carreiras e salários iniciais de até R$ 6.937,06. Prazo termina às 16h.

Interessados podem se increver pelo site da Consulplan, banca organizadora do certame. Segundo SEE/MG, "é permitido se inscrever para mais de uma função, desde que as provas não coincidam no mesmo turno". O valor da taxa de incrição varia conforme o cargo escolhido, podendo chegar a R$ 33.

Há oportunidades para seis cargos, sendo eles: professor de educação básica (PEB), especialista em educação básica (EEB), técnico da educação (TDE), analista da educação básica (AEB), analista educacional (ANE), analista educacional na função de inspeção escolar (ANE/IE) e assistente técnico de Educação Básica (ATB). As vagas são para 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

O concurso exige formação específica, de acordo com a função pretendida. Confira os requisitos mínimos estabelecidos:

Compõem as seleção: prova objetiva, redação e avaliação de títulos (apenas aos cargos de nível superior). As provas serão aplicadas em 28 de setembro.