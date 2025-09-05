Ciee abre 519 vagas de estágio médio e superior no Distrito Federal

CB Correio Braziliense

Os interessados podem se inscrever no site, ou presencialmente presencialmente na sede do CIEE/DF, localizada na EQSW 304/504, Sudoeste - (crédito: Divulgação)

A Ong de empregabilidade jovem Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) está com 519 vagas de estágio abertas no Distrito Federal. Nesta semana, os cursos com maior demanda são: administração (153), , educação (37), direito (29), saúde (15), design (13) e farmácia (1), além de ensino médio (58). Os interessados podem se inscrever por meio do site, ou na sede do Ciee/DF.

No âmbito nacional, são mais de 6.610 de estágio de nível médio e superior, e jovem aprendiz, com os estados de São Paulo, Distrito Federal, Bahia e Ceará, como os protagonistas em número de vagas.



