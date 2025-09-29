Petrobras abre mais de 700 vagas para jovem aprendiz

AM Alice Meira*

O programa terá duração de 21 meses, com jornada de trabalho de 4 horas diárias de segunda a sexta - (crédito: Reprodução/Petrobras)

A Petrobras anunciou a abertura de mais de 700 vagas para aprendiz em 13 estados e no Distrito Federal. As oportunidades fazem parte do Programa Petrobras Jovem Aprendiz, que promove a inclusão social e a entrada no mercado de trabalho. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 6 a 12 de outubro, por meio do site.

O programa terá duração de 21 meses, com jornada de trabalho de quatro horas diárias, de segunda a sexta. As oportunidades são para cursos de aprendizagem profissional básica e cursos técnicos, e também conta com sistema de cotas: reserva 30% das vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas; 20% para pessoas com deficiência (PcDs), 15% para egressos de trabalho infantil ou análogo à escravidão e 10% para adolescentes em situação de acolhimento ou em medida socioeducativa.

Para concorrer às vagas é preciso ter, na data de inscrição, de 14 a 21 anos. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade máxima. Na formação profissional, a Petrobras conta com a parceria do Senai para a realização de 30 cursos profissionalizantes, sendo 18 de aprendizagem básica e 12 de nível técnico. Mais detalhes sobre o edital, vagas disponíveis e cidades atendidas podem ser consultadas no link.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.