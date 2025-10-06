Petrobras abre nesta segunda (6) 715 vagas de jovem aprendiz em todo o país

CB Correio Braziliense

No total, são 715 vagas em 13 estados e no Distrito Federal - (crédito: Reprodução)

Estão abertas as inscrições para o programa jovem aprendiz da Petrobras. No total, são 715 vagas em 13 estados e no Distrito Federal, com reserva de vagas para grupos em vulnerabilidade social e cotas raciais e de acessibilidade. Os participantes terão acesso a turmas de formação profissional básica e profissional técnica, oferecidas em parceria com o Senai. As inscrições podem ser feitas até 12 de outubro, por meio do site: https://jovemaprendizpetrobras.gruposeres.com.br/.

Leia também: Agências e empresas oferecem 752 vagas de emprego

Os inscritos devem ter de 14 a 21 anos e 7 meses, sem limite de idade para pessoas com deficiência. Além disso, os candidatos que ainda não concluíram o ensino médio devem comprovar matrícula e frequência à escola. Os aprendizes selecionados terão jornada de aprendizagem de quatro horas diárias, de segunda a sexta, além de carteira de trabalho assinada com salário mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, FGTS e possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e ao programa de atividade física da companhia.

Leia também: Brasília sedia a maior competição de educação profissional do Brasil

Serão oferecidos 30 cursos profissionalizantes, sendo 18 de aprendizagem básica e 12 de nível técnico. No total, são 39 turmas, sendo 26 de aprendizagem básica e 13 de nível técnico.





Nos cursos de aprendizagem, os curso abordam áreas como instrumentação, eletricista industrial, mecânico de manutenção, assistente de logística, assistente de gerenciamento de obras, eletricista predial, encanador hidráulico, construtor de edificações, auxiliar de caldeireiro, soldador, assistente administrativo, suporte técnico em tecnologia da informação, entre outros, além de cursos técnicos em automação industrial, eletrotécnica, mecatrônica, mecânica, manutenção de máquinas industriais, instrumentação industrial, desenvolvimento de sistemas, petroquímica, logística, química e sistemas de energia renovável.





As oportunidades são para os municípios de Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Linhares (ES), Vitória (ES), Betim (MG), Juiz De Fora (MG), Recife (PE), Curitiba (PR), Natal (RN), Canoas (RS), Aracaju (SE), Cubatão (SP), Mauá (SP), Paulínia (SP), Santos (SP), São José dos Campos (SP), Duque de Caxias (RJ), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Gonçalo (RJ), Brasília (DF) e Três Lagoas (MS).



