empresa farmacêutica abre Inscrições para 55 vagas de estágio

As inscrições para o programa de estágio 2026 do Grupo NC vão até 22 de outubro e são destinadas às unidades de Hortolândia(SP), Campinas(SP), Jaguariúna(SP), Brasília(DF), São Jerônimo(RS) e Manaus(AM).

Os candidatos podem se inscrever por meio dos links:

São Paulo - Hortolândia, Campinas e Jaguariúna: http://bit.ly/471qad8

Amazonas, Distrito Federal e Rio Grande do Sul: http://bit.ly/4nMXdZQ

Os estudantes devem estar cursando o penúltimo ou último ano da graduação em janeiro de 2026, com disponibilidade para contrato de estágio de 12 meses e atuação presencial em uma das localidades contempladas pelo programa.

A iniciativa é voltada a estudantes de graduação de todos os cursos e possui duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, dependendo da data de formação do estudante.

A empresa busca talentos dispostos a crescer em um ambiente dinâmico, inovador e de alta performance, onde os estagiários terão acesso a workshops de capacitação, treinamentos voltados a habilidades comportamentais e imersão em diferentes áreas de atuação da empresa, sempre com a perspectiva de crescimento e possibilidade de efetivação.

A trilha estruturada de desenvolvimento combina aprendizado prático e teórico, participação em projetos relevantes para o negócio e acompanhamento contínuo por meio de checkpoints e avaliações de desempenho.

As etapas serão compostas pela inscrição, questionário de perfil, testes on-line, dinâmica de grupo, entrevista com gestores e fase admissional.

O processo seletivo visa desenvolver jovens profissionais alinhados à sua cultura, preparando-os para assumir posições de entrada, como assistentes e analistas, e contribuir para a inovação e transformação da saúde no Brasil e no mundo.







