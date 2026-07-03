Inscrições do programa de estágio do STJ terminam nesta sexta-feira(3/7)

Correio Braziliense

Superior Tribunal de Justiça (STJ) - (crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Acabam hoje (3/7) as inscrições do processo seletivo para estágio de níveis médio e superior do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O programa é uma parceria do STJ com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) para a formação de cadastro de reserva. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site oficial do Ciee.

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O processo será dividido em três etapas, composto por prova on-line, análise curricular, entrevista e a depender da a vaga avaliação de habilidade. A prova será disponibilizada logo após a conclusão da inscrição.

As vagas são destinadas para estudantes residentes do Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás para alunos do ensino médio e nível superior das graduações de: administração, arquitetura, arquivologia, educação física, estatística, história, letras, nutrição, odontologia, direito, museologia, relações internacionais, serviço social e tecnologia da informação e comunicação/informática.