Defensoria corrige erro de cálculo, e pena de prisão é reduzida

Falha identificada durante análise da execução penal resultou na retificação da pena e assegurou o cumprimento correto da decisão judicial - (crédito: Divulgação/DPDF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) conseguiu corrigir um erro no cálculo da pena de um assistido após identificar uma inconsistência durante a análise do processo de execução penal. A atuação da instituição garantiu a retificação do tempo de cumprimento da condenação, evitando que o homem permanecesse preso por período superior ao determinado pela Justiça.

A falha foi constatada durante o acompanhamento do caso pelo Núcleo de Execução Penal da DPDF. Após verificar divergências na contagem da pena, a equipe apresentou manifestação ao Judiciário apontando o equívoco e solicitando a revisão dos cálculos. A pena total foi redimensionada de 67 anos, 3 meses e 14 dias para 35 anos, 5 meses e 26 dias.

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Com a análise do pedido, a Justiça reconheceu o erro e determinou a correção da pena, garantindo ao assistido o direito ao cumprimento exato da condenação prevista em lei.

Segundo a Defensoria, o acompanhamento dos processos de execução penal é essencial para identificar eventuais inconsistências que possam comprometer os direitos das pessoas privadas de liberdade, como er