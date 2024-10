Quer fazer mestrado em direito nos EUA?

E EuEstudante

Feira LLM oferece bolsas de estudo para mestrado em direito nos EUA - (crédito: Arquivo pessoal)

Ainda estão abertas as inscrições para interessados em fazer mestrado em direito com bolsas de estudo em universidades americanas. Pelo menos 15 universidades dos Estados Unidos confirmaram presença na feira gratuita Latin Legum Magister ou Master of Law 2024 (LLM), do EducationUSA Brasil, que ocorre nesta quinta-feira (10/10), no Teatro Brasil 21 Cultural, a partir das 18h. A oportunidade é para profissionais da área jurídica e estudantes de direito prestes a concluir o curso. Os interessados também terão a oportunidade de fazer networking com profissionais da área.

A Feira LLM é uma oportunidade para advogados e profissionais que desejam aprimorar seus estudos em direito, aprender com professores renomados e explorar uma variedade de especializações disponíveis nos Estados Unidos. As faculdades de direito americanas estarão presentes fornecendo informações detalhadas sobre os programas de mestrado em direito e oportunidades de bolsas de estudo. As inscrições serão feitas pela internet, pelo site ou pelo site.

O evento também contará com a participação dos Consulados e Embaixada dos EUA, que prestarão informações sobre vistos. Os participantes terão a oportunidade de conhecer melhor os serviços do EducationUSA e buscar uma orientação personalizada para encontrar o programa de LLM que melhor se adapta às metas acadêmicas e profissionais de cada um.