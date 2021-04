Oito programas de trainee estão com inscrições abertas

E EuEstudante

As empresas Locaweb, Privalia, Ambev, DHL Suplly Chainm, Hitachi ABB Power Grids, Siemens, CAF e Falconi estão com vagas para programa trainee abertas. A maioria dos processos seletivos encerram as inscrições em abril e serão 100% on-line. Há vagas para trabalho remoto e presencial. Confira as oportunidades para se candidatar:

» Locaweb

10 vagas

A Locaweb abriu inscrições para o programa de trainee da empresa, que atua na área de soluções tecnológicas para empreendedores. As inscrições para o programa de trainee se encerram no domingo (4/4). O processo de seleção será 100% on-line e dividido em oito etapas. O programa tem duração de 18 meses e serão contratados 10 profissionais. Para participar é preciso ter ensino superior completo em engenharia (todas), administração, economia e marketing. Inscrições no site Trainee Locaweb.

»Outlet digital

Formação de líderes

A Privalia, outlet digital, lançou seu primeiro programa de trainee no Brasil, com inscrições abertas até quarta-feira (7/4) por meio do site da empresa. A iniciativa tem como principal objetivo formar novos líderes para compor o board da companhia e potencializar a transformação do mercado de e-commerce no país. Os participantes devem ser graduados entre dezembro de 2018 e julho de 2021.

» Programa de trainee

25 vagas



A DHL Supply Chain, companhia de armazenagem, distribuição e transportes, está com inscrições abertas para o programa de trainee e oferta 25 vagas. Devido ao isolamento social, a seleção será 100% on-line. O programa tem duração de 18 meses, e os interessados podem ser de qualquer graduação com formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. A empresa também solicita disponibilidade para residir em outra localidade. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (9/4) no site DHL Trainee.

» Trabalhe na Ambev

Três processos seletivos

A Ambev terá um único período de inscrição para os três processos seletivos deste semestre: estágio regular, estágio Representa (voltado para jovens negras e negros) e o trainee Ambev. O prazo de inscrições vai até 12 de abril neste link.

» Siemens

Mais de 100 vagas



As empresas Siemens e Siemens Energy estão com vagas abertas para o Programa de Desenvolvimento de Talentos (PDT) 2021. Podem participar graduandos de todo o país com formação prevista para julho de 2022 e julho de 2023. Interessados podem se inscrever para a Siemens Indústria no link bit.ly/siemensindustria e para Siemens Energy neste site. As inscrições vão até 14 de abril.

» Oportunidade para engenheiros

Vagas para Guarulhos (SP)

A empresa de tecnologia Hitachi ABB Power Grids abre as inscrições para o programa de trainee que visa contratar formados em engenharia. Interessados em se candidatar devem ter formatura entre dezembro de 2018 e junho de 2021, além de inglês fluente. As vagas são para atuação em Guarulhos (SP), e a empresa oferece alguns benefícios, como plano médico e odontológico, previdência privada, participação nos lucros e resultados, estacionamento e vale transporte. As inscrições vão até 23 de abril no site da Cia de Talentos.

» CAF

Oportunidade internacional

O CAF, banco de desenvolvimento da América Latina, abriu inscrições para o Programa de Jovens Profissionais para o Desenvolvimento (Prodes), voltado para pessoas de aproximadamente 30 anos, graduadas e com mestrado concluído ou em fase de conclusão, elevado domínio de português, espanhol e inglês. O programa fica com inscrições abertas até 30 de maio. As vagas são para as seguintes áreas do banco: economia, finanças, administração, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia industrial, ciências ambientais, direito e comunicação social. Inscrições pela internet.

» Falconi

Programa Jovem

A Falconi, consultoria para geração de valor por meio de soluções em gestão e gente com tecnologia, abre as inscrições para o Programa Jovem Falconi, que oferece vagas de estágio e de trainee na consultoria. O programa é aberto a candidatos que estão cursando ou que concluíram recentemente qualquer curso de graduação. É preciso ter inglês avançado. Para as vagas de estágio, é necessário ter disponibilidade para residir nas cidades de São Paulo ou Belo Horizonte. Já os candidatos às vagas de trainee devem ter disponibilidade para morar em São Paulo. A data de término das inscrições não foi informada. Candidate-se no site Jovem Falconi.