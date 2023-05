Vagas solicitadas para concursos devem chegar a 12,5 mil, apontam cursinhos

RP Raphaela Peixoto* YR Yasmin Rajab

Os órgãos e autarquias do Executivo Federal têm até 31 deste mês para encaminhar as solicitações de novos certames. Atualmente, o aval dos novos concursos, no âmbito federal, é dado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) — pasta comandada pela ministra Esther Dweck. Um levantamento feito pelos cursos preparatórios do Gran Cursos Online e Estratégia Concursos (confira as vagas solicitadas ao fim da matéria) indica que o governo federal recebeu 12.544 pedidos de vagas. O Corrreio entrou em contato com o MGI, que afirmou não ter um levantamento das vagas solicitadas neste ano.

Após o término deste prazo, o órgão responsável pelas aprovações consolida todas as solicitações tanto de novos concursos quanto de provimento de cargos recebidos, cujos valores servirão de subsídio para a elaboração do anexo específico da proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano seguinte, para então ser analisada individualmente, considerando, entre outros, as prioridades governamentais e o atendimento dos requisitos legais para cada solicitação.

Para este ano as expectativas são altas, sobretudo após a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em evento ocorrido no mês passado. Na ocasião, o chefe do Executivo assegurou que o governo federal "vai ter que fazer" concursos para diversas áreas do serviço público. Lula disse ainda que o Brasil passa por um processo de reconstrução e que há melhora em serviços oferecidos pelo Estado.

Por conta disso, é importante que os concurseiros comecem a se preparar o mais rápido possível e fiquem atentos para os concursos que serão abertos, segundo especialistas na área. "Dessa maneira o candidato consegue se preparar antecipadamente até que saia de fato a autorização e a abertura do edital", diz o professor especializado em certames, Mateus Andrade, conhecido como o "Brabo dos Concursos".

Quem já começou os estudos foi Rafael Grigorio Gaspar, de 25 anos. Ele é formado em aviação civil e estuda para os concursos da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) há dois anos. O estudante afirma que está esperançoso: "Acho que 2023 é um bom ano para os concurseiros. A gente fica na expectativa, até porque o atual governo tem a tendência de abrir muito concurso."

Rafael se prepara por meio de uma plataforma on-line e vai diariamente à Biblioteca Nacional estudar por cerca de cinco horas diárias, exceto em véspera de provas, quando sua carga horária de estudos passa a ser de 12 horas. "Costumo pontuar as coisas mais importantes que assisti nas vídeoaulas e resolvo muitas questões. Depois, volto no vídeo para rever tudo isso".

Seleções autorizadas

O primeiro concurso público do primeiro ano do governo Lula foi autorizado em 10 de abril, com 814 vagas para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Os cargos são para analista em ciência e tecnologia e pesquisador e tecnologista, que exigem nível superior. O salário é de até R$ 16.798,48. O edital deverá ser publicado em até seis meses. O concurso é o primeiro a ser realizado pela pasta desde 2012.

Depois, portarias autorizaram concursos para o Ministério do Meio Ambiente e Funai. No total, serão ofertados 98 cargos para o quadro de pessoal do ministério e 502 para a Funai. Para o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, todas as vagas serão para o cargo de analista ambiental, de nível superior. O prazo para a publicação dos editais de abertura dos dois concursos será de até seis meses, a partir da publicação da portaria. Confira outros concursos que poderão ser abertos:

Estimativa de solicitação de vagas

O Gran Cursos Online e o Estratégia Concursos fizeram levantamento de quantas vagas devem ser solicitadas por cada órgão até 31 de maio

Polícia Federal

Banca: a definir

Vagas: 734 vagas (559 para nível médio e 175 para nível superior)

Cargo: a definir

Salário:

Escolaridade: níveis médio e superior

TSE Unificado - Tribunal Superior Eleitoral

Banca: a definir

Vagas: 500 vagas

Cargo: analista e técnico

Salário: até R$ 19 mil

Escolaridade: níveis médio e superior



AFT - Ministério do Trabalho e Emprego

Banca: a definir

Vagas: a definir

Cargo: auditor fiscal do trabalho

Salário: até R$ 27 mil

Escolaridade: nível superior

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Banca: a definir

Vagas: 200 vagas

Cargo: especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais

Salário: até R$ 7 mil

Escolaridade: nível superior

Agência Nacional de Aviação Civil

Banca: solicitado

Vagas: 256 vagas

Cargo: analista, especialista e técnico

Salário: até R$ 15 mil

Escolaridade: níveis médio e superior

MMA - Ministério do Meio Ambiente

Banca: a definir

Vagas: 98 vagas

Cargo: agente administrativo e analista ambiental

Salário: a definir

Escolaridade: nível superior

ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade

Banca: a definir

Vagas: 730 vagas

Cargo: analista e técnico

Salário: até R$ 15 mil

Escolaridade: níveis médio e superior

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar

Banca: a definir

Vagas: 103 vagas

Cargo: analista, especialista e técnico

Salário: até R$ 13 mil

Escolaridade: níveis médio e superior

ANTT - Agência Nacional de Transporte Terrestre

Banca: a definir

Vagas: 372 vagas

Cargo: técnico, especialista e analista

Salário: até R$ 15 mil

Escolaridade: níveis médio e superior

MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Banca: a definir

Vagas: 814 vagas

Cargo: pesquisador, tecnologista, analista em ciências

Salário: até R$ 4 mil

Escolaridade: níveis médio e superior

FUNAI - Fundação Nacional dos Povos Indígenas

Banca: a definir

Vagas: 502 vagas

Cargo: a definir

Salário: até R$ 5 mil

Escolaridade: níveis médio e superior

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Banca: a definir

Vagas: 2.503 vagas (3.044)

Cargo: a definir

Salário: até R$ 18 mil

Escolaridade: a definir

FUNAI - Fundação Nacional dos Povos Indígenas

Banca: a definir

Vagas: 502 vagas

Cargo: a definir

Salário: até R$ 5 mil

Escolaridade: níveis médio e superior

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Banca: a definir

Vagas: 180 vagas

Cargo: analista, inspetor e agente executivo

Salário: até R$ 27 mil

Escolaridade: níveis médio e superior

Banco Central do Brasil

Banca: a definir

Vagas: 245 vagas

Cargo: técnico, analista e procurador

Salário: a definir

Escolaridade: níveis médio e superior

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência

Banca: a definir

Vagas: 200 vagas

Cargo: a definir

Salário: até R$ 19 mil

Escolaridade: a definir

Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos Naturais Renováveis

Banca: a definir

Vagas: a definir

Cargo: a definir

Salário: até R$ 8.547,64

Escolaridade: a definir

Polícia Rodoviária Federal

Banca: a definir

Vagas: a definir

Cargo: a definir

Salário: a definir

Escolaridade: a definir

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Banca: a definir

Vagas: 100 vagas

Cargo: técnico de planejamento e pesquisa

Salário: R$ 20.924,80

Escolaridade: a definir

MRE - Ministério das Relações Exteriores

Banca: a definir

Vagas: a definir

Cargo: assistente e oficial de chancelaria

Salário: até R$ 10.169,77

Escolaridade: níveis médio e superior

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

Banca: a definir

Vagas: 742 vagas

Cargo: a definir

Salário: a definir

Escolaridade: a definir

