DF deve ter 7,3 milhões de horas aula sobre aprendizagem profissional

Convidado para participar da abertura do CB Fórum Educação Profissional e o Primeiro Emprego, parceria do Correio Braziliense com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF), o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF), José Aparecido Freire, ressaltou a relevância do evento. “É muito importante tratar sobre a questão do primeiro emprego e da capacitação. Temos um mercado em que há muitas vagas de trabalho, mas as empresas precisam de profissionais qualificados e não temos muitos”, lamentou.



De acordo com Freire, um encontro como o desta quinta-feira (23/11), é fundamental para discutir o futuro da aprendizagem comercial das parcerias que, segundo ele, podem ser feitas com o Ministério do Trabalho e com o Ministério da Educação. “São iniciativas importantes para o fortalecimento do setor de comércio e bens, serviços e turismo”, destacou.

O presidente da Fecomércio-DF lembrou que não só o Distrito Federal, mas o Brasil inteiro tem dificuldade na questão de qualificação. “Por aqui, temos crescido muito nos últimos dois anos e temos um planejamento para 2024 de darmos 7,3 milhões de horas aula de aprendizagem profissional”, revelou. “Estamos querendo e o mercado é grande, então temos que qualificar, termos o ser humano profissional qualificado, porque o que dá dignidade para o cidadão é o trabalho e, estando qualificado, para que ele tenha mais facilidade em conseguir emprego”, ressaltou José Aparecido.

Preocupação

Em 2021, havia quase 726 mil jovens entre 15 e 29 anos vivendo no DF. Desses, mais de 150 mil não estudavam nem trabalhavam, o que representa 20,8% da juventude. Essa parcela da população tem sido classificada como "nem-nem". Os dados são do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF).

No Brasil, 5,2 milhões de jovens brasileiros na faixa etária de 14 a 24 anos estão sem emprego, segundo dados da Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados em maio de 2023.