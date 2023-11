"Brasil está em processo de retomada do crescimento", afirma secretário

LM Letícia Mouhamad

Magno Lavigne, secretário de qualificação do Ministério do Trabalho, discursando no C.B Fórum - Educação profissional e o primeiro emprego, no auditório do Correio - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Qual o papel do Governo Federal na educação profissional dos jovens? Para o secretário de Qualificação do Ministério do Trabalho, Magno Lavigne, trata-se de construir um governo social, que possa ouvir a sociedade, debatendo e acompanhando temas fundamentais à qualificação, à juventude e ao Sistema Nacional de Emprego. "Isso é o que alimenta o mercado de trabalho", disse.

O secretário ainda completou que o Brasil está em um processo de retomada do crescimento econômico. "Nós temos um potencial gigantesco, mas estamos, por outro lado, perdendo parte da juventude, considerando que temos mais pessoas acima de trinta anos do que jovens. Então, vale compreender esse momento e ver quais são os melhores caminhos para o nosso desenvolvimento econômico", reforçou.

O evento

O Correio Braziliense promove, nesta quinta-feira (23/11), o CB Fórum Educação Profissional e o Primeiro Emprego, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF). A proposta é debater soluções e discutir o ensino profissionalizante aliado às oportunidades de trabalho. O evento, que começa às 14h30 no auditório do jornal, vai reunir especialistas na área, autoridades e políticos em dois painéis.

Em 2021, havia quase 726 mil jovens entre 15 e 29 anos vivendo no DF. Desses, mais de 150 mil não estudavam nem trabalhavam, o que representa 20,8% da juventude. Essa parcela da população tem sido classificada como "nem-nem". Os dados são do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF). Diante desse cenário, Vitor cita que outra opção para impulsionar a formação dos jovens no DF é proporcionar uma experiência profissional e uma certificação por meio do Programa Jovem Aprendiz, que atende um público de 14 a 24 anos no Senac-DF.

No Brasil, 5,2 milhões de jovens brasileiros nessa faixa etária (14 a 24 anos) estão sem emprego, segundo dados da Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados em maio de 2023.

Painéis

Os dois painéis do evento trarão a demanda por educação profissional e o atual mercado de trabalho. Eles terão a mediação das jornalistas Mariana Niederauer, editora do site do Correio, e Samanta Salum, titular da coluna Capital SA, e abordarão os temas "Por que investir em educação profissional?" e "Combatendo desigualdades e gerando oportunidades por meio da educação profissional".

Na organização do evento desde agosto, José Aparecido está com uma boa expectativa para o encontro com políticos e especialistas na área de formação educacional. "O objetivo final é que a gente possa ver quais as políticas públicas que existem para que haja um formato de convergência, tanto da parte do Senac quanto do governo e participantes. A ideia é entender o que podemos fazer para facilitar a vida do jovem", complementa o presidente da Fecomércio-DF.

Estão confirmados no evento, como painelistas: Magno Lavigne, secretário de Qualificação do Ministério do Trabalho; Getúlio Marques, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação; Vitor Corrêa, diretor regional do Senac-DF; Caetana Juracy, doutora em Educação pela Universidade de Brasília (UnB); Carolina Kotovicz, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); e o senador Izalci Lucas (PSDB-DF).