Diretor Senac diz que é preciso aumentar a empregabilidade para os jovens

Durante o sentindo painel do evento, o diretor do Senac, Vitor Corrêa trouxe momento de refrões sobre como aumentar o número de jovens no mercado de trabalho - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Diretor Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Vitor Corrêa, trouxe um momento de reflexão de como aumentar as contratações de jovens profissionais. “Somos (Senac), o maior em Brasília que forma durante o ensino médio. Temos que pensar que esforços podemos fazer com os parceiras para que os números possam aumentar. Ofertamos 15 títulos, profissões que tem a empregabilidade interessante, mas podemos pensar em como fazer mais”, aponta Vitor.

Vitor Corrêa participou do painel "Por que investir em educação profissional?" no Fórum Educação Profissional e o Primeiro Emprego, uma parceira entre o Correio Braziliense e o Senac, na tarde desta quinta-feira (23/11).



Vitor conta que o programa jovem aprendiz tem cerca de meio milhão de participantes. “As pesquisas indicam que, no final do contrato, as pessoas já conseguem entrar no mercado de trabalho. É a oportunidade de mostrar pra esse jovem o que é o mercado de trabalho e como isso pode agregar na vida dele” ,defende.

O diretor ressalta que juventude tem o dobro de desemprego da média nacional. “Precisamos de números de empregabilidade que satisfaçam a sociedade. Precisávamos refletir, se triplicar o número de pessoas formadas no ensino técnico o Produto Interno Bruto (PIB) vai aumentar?”, indagou.

O evento

Com a proposta de debater soluções e discutir o ensino profissionalizante aliado às oportunidades de trabalho, o Correio Braziliense promove, nesta quinta-feira (23/11), o CB Fórum Educação Profissional e o Primeiro Emprego, uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF). O evento ocorre no auditório do jornal e reúne especialistas na área, autoridades e políticos em dois painéis.

Os dois painéis do evento trarão a demanda por educação profissional e o atual mercado de trabalho. Eles terão a mediação das jornalistas Mariana Niederauer, editora do site do Correio, e Samanta Salum, titular da coluna Capital SA, e abordarão os temas "Por que investir em educação profissional?" e "Combatendo desigualdades e gerando oportunidades por meio da educação profissional".

Estão confirmados no evento, como painelistas: Magno Lavigne, secretário de Qualificação do Ministério do Trabalho; Getúlio Marques, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação; Vitor Corrêa, diretor regional do Senac-DF; Caetana Juracy, doutora em Educação pela Universidade de Brasília (UnB); Carolina Kotovicz, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); e o senador Izalci Lucas (PSDB-DF)

Preocupação

Em 2021, havia quase 726 mil jovens entre 15 e 29 anos vivendo no DF. Desses, mais de 150 mil não estudavam nem trabalhavam, o que representa 20,8% da juventude. Essa parcela da população tem sido classificada como "nem-nem". Os dados são do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF).

No Brasil, 5,2 milhões de jovens brasileiros na faixa etária de 14 a 24 anos estão sem emprego, segundo dados da Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados em maio de 2023.