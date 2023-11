Vladimir Brichta revela o verdadeiro motivo de não usar redes sociais

O ator Vladimir Brichta, de 47 anos, é um dos famosos brasileiros que não usa redes sociais. Conhecido por atuar em filmes, novelas e séries de sucesso, o artista explicou o verdadeiro motivo de não ser adepto ao universo virtual, durante o programa Papo de Segunda, do GNT.

Na ocasião, o ator destacou que, embora saiba que as redes sociais oferecem a possibilidade de uma renda extra e também a oportunidade de divulgar seus trabalhos, ele não pretende abrir mão da sua intimidade.

"Eu não deixo de ter porque eu quero ser anônimo ou porque sou envergonhado. É que, de fato, para você ter aquilo, você tem que doar coisas suas, da sua intimidade, que eu não estava disposto (…) eu já sou uma pessoa conhecida, o meu trabalho já dá conta de me apresentar e fazer uma conexão", explicou Vladimir.

Ele ainda acrescentou: "O melhor que eu tenho a dizer é através do meu trabalho. E é uma forma de eu me preservar um pouco. Isso não quer dizer que ‘ai meu Deus, as pessoas não podem saber com quem eu sou casado, quantos filhos eu tenho…'", ressaltou.

Vladimir mencionou, ainda, o fato de ter começado na TV há muitos anos. Por isso, já se considera uma pessoa popular o suficiente: "Na verdade eu só achei que eu não precisava daquilo e claro, eu me beneficiei do fato de ser um ator que começou há 30 anos, comecei a trabalhar na televisão há 22 anos e ganhar bastante popularidade", afirmou o marido de Adriana Esteves, que também não usa redes sociais.

"Ou seja, a televisão me deu popularidade suficiente para eu abrir mão da batalha pela popularidade via rede social e eu acho que está bom. Mas eu me beneficio de um lugar e sei que os jovens que estão começando, meus filhos que estão começando na carreira artística, todos eles têm redes sociais. Aquilo faz parte, é uma ferramenta importante e eu entendo isso. Só acho que eu não preciso disso", pontuou.

Confira a explicação de Vladimir Brichta na íntegra:

