Campus Party Brasília 2024 divulga programação, voltada à ciência

PC Priscila Crispi

Sexta edição da Campus Party Brasília, versão local do maior festival de tecnologia, criatividade e inovação do mundo, será realizada entre 27 e 31/3 - (crédito: Priscila Crispi/CB/DA Press)

A sexta edição da Campus Party Brasília, versão local do maior festival de tecnologia, criatividade e inovação do mundo, será realizada no estádio Mané Garrincha entre 27 e 31/3, e promete uma imersão completa em experiências futuristas e espaciais.

A CPBSB6, como é chamado o encontro, vai celebrar o aniversário de 50 anos do Planetário de Brasília. Em homenagem ao espaço, a programação vai trazer palestras e atividades relacionadas à astronomia. O principal convidado deste ano é o ex-astronauta da NASA Michael López-Alegría, que realizou quatro missões espaciais e, hoje, é diretor de negócios da Axiom Space, empresa privada americana de exploração espacial.

Neste ano, o festival se dedica à divulgação científica e produção acadêmica, com a realização da Olimpíada Nacional de Ciências e Tecnologia Nuclear, destinada a estudantes do ensino médio, e uma revista científica, que vai selecionar textos de participantes para publicação em domínio público. Além disso, uma arena de robótica, maior que da edição anterior, visa fomentar a produção de conhecimento sobre o tema.

“A Campus consegue agradar todos os públicos pela sua dimensão e tamanho, então, a gente consegue colocar todas as atividades. Os concursos de cosplay, todas as características que o público mais geek, que gosta da cultura pop, quer, vão permanecer. O grande ponto foi fazer um resgate, um olhar para pautas que sempre nos foram caras e são voltadas para popularização da ciência e tecnologia. Queremos mostrar que a ciência é pop”, diz Ricardo Queiroz, diretor-executivo do festival.

Ele explica que, pela primeira vez, o palco principal do evento será 360º, o que vai permitir que as pessoas da área aberta, gratuita, possam consumir o mesmo conteúdo do público pagante. “A mudança no palco não tira nenhum direito do campuseiro que quer viver uma experiência lá dentro, mas ela permite que o público geral possa se conectar mais com os grandes assuntos que são tratados dentro da Camus Party. Todas as palestras do palco principal vão estar disponíveis na parte aberta”, adianta Ricardo.

Ricardo Queiroz, diretor-executivo da CPBSB (foto: Priscila Crispi/CB/DA Press)

A estimativa de público para a Campus Brasília, segunda maior edição do evento, atrás apenas da realizada em São Paulo, é de 120 mil pessoas, durante os cincos dias de feira.

Convidados

Além do astronauta americano, o evento vai contar com a participação de Marcia Barbosa, secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e física especialista em nanociência e anomalias da água, para um papo sobre produção de água potável.

Para palestrar sobre divulgação científica, astronomia e ciência espacial, a Campus Party traz os criadores Pedro Loos, do canal Ciência Todo Dia, e Sérgio Sacani, do podcast do Ciência sem Fim.

Eduardo Sato, coordenador de divulgação científica no Instituto Principia, apresentará seu trabalho na popularização da ciência, e Flávia Ferrari, autora de materiais didáticos e fundadora do Instituto Mario Schenberg, discutirá comunicação e ciência.

Atividades

A agenda será cheia para os campuseiros. A #CPBSB traz de volta o Printer Chef, campeonato de gastronômico em que os participantes são convidados a criarem pratos com alimentos produzidos por impressoras 3D. Além disso, os gamers terão uma arena destinada a campeonatos de eSports, como CS:Go, Free Fire, LoL e Valorant.

Hackathons, competição que reúne programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software para uma maratona de programação, prometem desafiar os participantes a desenvolverem soluções inovadoras para os diferentes segmentos da economia.

A Campus Brasília vai contar, ainda, com simuladores de aviões, carros de corrida e submarinos, em ambientes realistas.

Inscrições

Os ingressos para o evento giram em torno de R$ 300 e já estão à venda neste link.