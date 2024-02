Rotary oferece 50 bolsas para mestrado em paz e resolução de conflitos

CB Correio Braziliense

O programa Bolsas Rotary pela Paz foi lançado em 2002, e proporciona treinamento acadêmico e prático para preparar os bolsistas a assumir papéis de liderança - (crédito: Unsplash/Divulgação)

O Rotary International, por meio do Distrito 4530, está com inscrições abertas para interessados em concorrer a uma das 50 bolsas do programa Rotary pela Paz, com foco em estudantes interessados na oportunidade de obter diploma de mestrado em paz e resolução de conflitos. O prazo para aplicação termina em 15 de maio.

O programa Bolsas Rotary pela Paz foi lançado em 2002, e proporciona treinamento acadêmico e prático para preparar os bolsistas a assumir papéis de liderança na resolução de conflitos pelo mundo.O processo competitivo ocorre, todos os anos, baseado em realizações pessoais, acadêmicas e profissionais.

Os bolsistas podem fazer de 15 a 24 meses de curso em nível de mestrado em um dos cinco Centros Rotary pela Paz em universidades na Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, Japão e Suécia.

O colombiano Lucas Peña, um dos bolsistas beneficiado em edições anteriores do programa, afirma que a consrtução da paz depende de esforços em diversos níveis. "A consolidação da paz não é apenas uma questão das comunidades locais, não é apenas uma questão do governo nacional e não é apenas uma questão da comunidade internacional; é uma combinação de todos esses níveis", ressalta ele, que é hoje diretor do Plano Estrutural para a Implementação do Acordo de Paz, Presidência colombiana.

Para saber mais sobre o programa, acesse o site. Para esclarecer dúvidas, os candidatos podem também contatar o rotariano Chico Schlabitz, pelo e-mail bolsas.rotary.propaz@gmail.com.

Destaque no Distrito Federal

Entre os contemplados nas diferentes edições do programa, sete foram candidatos do Distrito Federal. O Rotary é uma organização de líderes profissionais e empresariais que prestam serviços humanitários e tem o objetivo de ajudar a fomentar a paz e a boa vontade no mundo. Mais de 48 mil rotary clubs e Rotaract Club congregam aproximadamente 1,4 milhão de pessoas em mais de 200 países.