Eletrobras está com inscrições abertas para todo o Brasil

Credito: Eletrobras/divulgação. Predio Eletrobras. - (crédito: Eletrobras/divulgao)

A Eletrobras, empresa do setor elétrico que controla a CGT Eletrosul, Chesf, Eletronorte e Furnas, está com processos seletivos abertos para preencher 105 vagas de emprego em diversas áreas. As oportunidades estão distribuídas por todas as regiões do país e são destinadas a candidatos dos níveis médio e superior.

Os cargos disponíveis no processo seletivo da Eletrobras abrangem áreas como eletrotécnica, eletrônica, telecomunicações, mecânica, química, edificações, agrimensura, técnico civil, técnico de manutenção, entre outras. É importante ressaltar que as contratações serão para áreas operacionais e de manutenção, com posições efetivas e regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Além do salário compatível com o mercado, a Eletrobras oferece aos aprovados um pacote de benefícios que inclui vale-transporte, auxílio-alimentação/refeição, previdência complementar, plano de saúde, plano odontológico e auxílio-creche e pré-escola para dependentes de até seis anos. A empresa também possui programas de desenvolvimento interno, como a Universidade Corporativa.

Para participar do processo seletivo da Eletrobras, os interessados devem acessar a página de recrutamento da empresa e cadastrar o currículo na vaga desejada. O período de inscrições varia de acordo com cada cargo, e a quantidade de vagas pode sofrer alterações conforme o preenchimento dos postos.