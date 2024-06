5 áreas profissionais em alta para brasileiros no exterior

E EdiCase

Algumas áreas profissionais são mais promissoras aos brasileiros no exterior (Imagem: dotshock | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nos últimos anos, temos testemunhado um aumento significativo no número de brasileiros buscando oportunidades profissionais além das fronteiras do país. Itália, Portugal e Espanha têm se destacado como destinos atraentes para trabalhadores em busca de novos horizontes. Mas quais são as profissões que podem levar os brasileiros a se evidenciarem nesses países tão ricos em história, cultura e oportunidades?

"As profissões para brasileiros se destacarem na Itália, Portugal e Espanha são diversas e oferecem um leque de oportunidades para aqueles que estão dispostos a explorar novos horizontes e contribuir para o crescimento e a diversidade dessas sociedades tão acolhedoras", afirma Rafael Gianesini, co-fundador e CEO da Cidadania4U (empresa de tecnologia especializada em cidadania europeia).

Além disso, segundo ele, para brasileiros que desejam explorar as oportunidades, é crucial estar ciente dos requisitos de visto, certificação e equivalências de diplomas necessários. Ademais, investir no aprendizado do idioma local e na compreensão da cultura e do ambiente de negócios pode ser o diferencial para uma integração bem-sucedida e uma carreira próspera no exterior.

Pensando nisso, o especialista elenca as 5 carreiras que podem fazer com que os brasileiros se destaquem no exterior. Confira!

1. Turismo e hospitalidade

Com uma indústria turística em constante crescimento, especialmente em cidades como Lisboa, Barcelona e Roma, há uma demanda crescente por profissionais qualificados em hotelaria, gastronomia, guias turísticos e gestão de eventos. A hospitalidade brasileira, conhecida em todo o mundo, é um diferencial nesse setor.

2. Tecnologia da informação (TI)

Com o boom das startups e empresas de tecnologia na Europa, os brasileiros com habilidades em programação, desenvolvimento de web, análise de dados e segurança cibernética estão encontrando um terreno fértil para prosperar. A capacidade de se adaptar rapidamente a novas tecnologias e idiomas é altamente valorizada nesse ambiente dinâmico.

O ensino de línguas estrangeiras é uma área com alta demanda no exterior (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Educação e línguas estrangeiras

O ensino de português como língua estrangeira está em alta demanda, especialmente com o crescente interesse global na língua e cultura brasileira. Professores qualificados podem encontrar posições em escolas de idiomas, instituições de ensino e empresas que necessitam de profissionais bilíngues.

4. Artes e design

Com talento e criatividade reconhecidos, profissionais em áreas como design gráfico, moda, artes plásticas e design de interiores encontram oportunidades em estúdios, agências de publicidade e galerias de arte nos três países mencionados.

5. Saúde

Profissionais como médicos, enfermeiros e fisioterapeutas com qualificações internacionais podem contribuir significativamente para os sistemas de saúde desses países.

Por Juliana Gusmão