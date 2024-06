Agências e empresas oferecem 637 vagas de emprego

E EuEstudante

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br. Arco



Programa de trainee

As inscrições para o Programa Trainee 2024 da Arco, empresa de educação básica do Brasil, terminam em 24 de junho, com uma etapa presencial custeada pela própria empresa em um de seus escritórios (São Paulo, Fortaleza ou Curitiba). Para se candidatar, é preciso ter formação em cursos de nível superior, entre julho de 2021 e julho de 2025, além de ter disponibilidade para residir em um dos estados. Para os aprovados, a Arco custeará a mudança, caso não residam nessas cidades. Além de salário compatível com o mercado e modelo de trabalho híbrido, a empresa oferece aos selecionados benefícios como: vale-alimentação e/ou refeição, wellhub (antigo Gympass), zenklub (terapia on-line com psicólogos disponíveis 24h por dia), plano de saúde médico e odontológico, licença-maternidade e paternidade estendidas e auxílio-creche. Para se inscrever, basta acessar o site: shre.ink/DRRh.

Unimed

Home office

A Unimed de Florianópolis, Santa Catarina, está com uma vaga disponível para o cargo de representante de desenvolvimento de vendas (SDR, na sigla em inglês) no formato home office, sendo também acessível para pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 2.304,06, com vale-alimentação de R$ 800, auxílio-creche, auxílio-educação, vale-transporte, plataforma de academias, psicologia viva e plano de saúde para colaboradores residentes na Grande Florianópolis. Para aqueles em home office fora dessa região, é oferecido auxílio-saúde, plano odontológico, folga no mês de aniversário e plano de carreira. Interessados em se inscrever devem se cadastrar no site: https://shre.ink/DF2H.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 38 R$ 1.515 A R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 16 R$ 1.412 A R$ 1.890 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 5 R$ 1.515,80+ BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE PNEUS 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

ALMOXARIFE 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE MARKETING 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO RIACHO FUNDO II 3 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERROS 5 R$ 2.850 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 11 R$ 633/ MÊS A R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BAR 2 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 7 R$ 1.412 A R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 32 R$ 1.450 A R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE DOCEIRO 2 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ENGENHEIRO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 4 R$ 1.500 A R$ 1.503,42+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 19 R$ 1.412 A R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR FINANCEIRO 2 R$ 1.508,98 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1 R$ 1.511,40+ BENEFÍCIOS

CABELEIREIRO 2 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 2 R$ 2.340+ BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 29 R$ 1.435,12 A R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 3 R$ 1.524,96 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 6 R$ 1.412 A R$ 2.200+ BENEFÍCIOS

COSTUREIRA GERAL 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

CUMIM 18 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 3 R$ 1.412 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 12 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

EXPEDIDOR DE MERCADORIAS 6 R$ 1.579,87 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 10 R$ 1.572 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 12 R$ 1.515 A R$ 2.028 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 18 R$ 1.524 A R$ 3.800 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE BAR E LANCHONETE 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE PRATOS 6 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE VEÍCULOS 4 R$ 1.412+ BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 3 R$ 1.600 A R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 25 R$ 1.412 A R$ 1.514 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 28 R$ 1.997 A R$ 2.458+ BENEFÍCIOS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 18 R$ 1.515 A R$ 1.524+ BENEFÍCIOS

OPERADOR DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 1 R$ 1.950 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO 3 R$ 1.814,25 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 45 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS 1 R$ 1.426 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 14 R$ 1.515 A R$ 1.527,96 + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 10 R$ 1.572 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA ATENDENTE 9 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 17 R$ 1.493 A R$ 1.515+ BENEFÍCIOS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 20 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

SALADEIRO 2 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL 1 R$ 1.432,65 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 2 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 8 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 10 R$ 1.504 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

TELEFONISTA 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 65 R$ 1.412 A R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 10 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

VIDRACEIRO COLOCADOR DE VIDROS 1 R$2.000 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5





» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia





» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração





» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central





» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública





» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n





» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3





» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural





» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras





» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso





» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste