Saiba como se inserir no mercado de trabalho

IP Iandara Pimentel Santana*

A roda de conversa sobre Juventude e Empregabilidade ocorreu no Festival LED, em junho - (crédito: Divulgação/unicef)

Preocupação de muitos jovens, conseguir o primeiro emprego exige preparo e organização. Além disso, a educação, ou seja, a bagagem de conhecimento, é um ponto importante para se inserir no mercado de trabalho.

Esse tema foi debatido no Festival LED, evento de educação ocorrido no Rio de Janeiro em 21 e 22 de junho. Organizado pela TV Globo, o festival contou com outras mesas e com a presença de personalidades, como Angela Davis, Ailton Krenak e Criolo. Outras atividades estavam disponíveis, envolvendo educação, tecnologia e temas relacionados.

Estratégias

Em uma das rodas de conversa, chamada Juventude e Empregabilidade — Diversidade e Oportunidades no Mundo do Trabalho, uma das participantes da mesa, Jordane Vieira, HR Talent Acquisition da L’Oréal Brasil, compartilhou algumas estratégias. “É importante valorizar e saber contar a trajetória de vocês”, afirma Jordane na roda, que contava com estudantes e jovens.

Além disso, Jordane comentou sobre como alavancar a carreira utilizando “oportunidades que podem estar no Google”. Esses cursos estão, geralmente,em plataformas de estudo e são importantes para aumentar as experiências no currículo. Para o mentor de carreiras Bruno Silva, esse tópico é também bastante crucial para o jovem que deseja ingressar no mercado de trabalho. “Além de bons cursos, o networking será um forte aliado, participar de eventos como feiras, congressos, palestras poderá ajudar a fazer importantes conexões que vão abrir portas no mercado”, completa Bruno, em entrevista ao Correio.

Preparação

Segundo o especialista, o mercado de trabalho valoriza um candidato que atua e demonstra interesse pelos estudos. “O conhecimento tem o poder de acelerar a aprendizagem prática nas atividades do dia a dia, pois, com a teoria, o jovem sabe, pelo menos, por qual direção deverá seguir na prática”, explica.

Sobre o processo seletivo, uma das etapas mais importantes na trajetória para conseguir emprego, Bruno dá algumas dicas. “O processo seletivo é um jogo de xadrez, e o candidato precisa saber que algumas regras são básicas para você termais chances nessa disputa direta pela vaga”, diz. O profissional indica algumas práticas para o candidato ter sucesso:

Pesquisar sobre a empresa antes de ir para a entrevista: ter informações sobre a organização gera uma conexão nas respostas do candidato com os valores e interesses da empresa, além de demonstrar que a pessoa de fato está interessada na empresa, e não apenas no emprego em si.

Ter cuidado com a apresentação pessoal: escolher uma boa roupa, alinhada com o perfil da vaga e da empresa é crucial para causar uma boa primeira impressão, assim como cuidado com a linguagem usada.

Antecipar-se ao recrutador: pensar sempre quais as perguntas o recrutador deverá fazer, tendo em vista o cargo para o qual será entrevistado. Isso pode dar a vantagem de elaborar, em casa, as melhores respostas, o que dará mais segurança ao candidato.

Sem experiência

Bruno tranquiliza também os jovens que não têm muita experiência. “Não se cobre por essa falta. Se no currículo têm poucas experiências, a vida, pelo contrário, pode ter proporcionado várias que podem ser compartilhadas”, afirma o mentor. Segundo ele, no dia a dia, aprendemos habilidades que podem ser aplicadas na vida profissional. Portanto, usar a criatividade pode ser uma postura ousada e que vai diferenciar este jovem em uma entrevista.

“A questão aqui não é sobre ter poucas experiências, mas, sim, o que esse jovem pode fazer para compensar a falta delas. Atitude e determinação enchem os olhos dos recrutadores e gestores durante uma entrevista”, finaliza.

Valor da prática

A estudante Thays Lorrana, 22 anos, é uma das jovens que está no mercado de trabalho. “Entrei em estética e cosmética no Centro Universitário Uniceplac e hoje, no último semestre, consegui um emprego”, conta. A jovem trabalha na Bioege e, para passar pelo processo seletivo, utilizou plenamente os ensinamentos do curso. “As aulas práticas e os atendimentos à comunidade me proporcionaram mais conhecimento na área e contribuíram muito para o meu desenvolvimento pessoal e profissional”, comenta Thays.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues