MR Marina Rodrigues

Walter Orthmann, a pessoa com a mais longa carreira do mundo no mesmo local: "Trabalhar é preciso" - (crédito: Ricardo Ranguetti/Divulgação )

Morreu, nesta sexta-feira (2/8), aos 102 anos, o brasileiro Walter Orthmann, conhecido como o funcionário mais antigo do mundo. Sua carreira, de 86 anos, foi consolidada na RenauxView (antiga Indústrias Renaux SA), empresa do ramo têxtil voltada para a indústria da moda, onde trabalhou e ascendeu no setor de vendas. Morador de Brusque, em Santa Catarina, entrou para o Guinness World Records em 2018, pela “carreira mais longa na mesma empresa” — na época, 84 anos de contribuição. O comunicado do falecimento foi feito pela RenauxView nas redes sociais.

“Durante seu extenso período conosco, ele colaborou com todos os diretores que passaram pela organização, estabelecendo negócios e amizades em praticamente todos os estados do Brasil e desempenhando um papel vital na construção da nossa trajetória. A partida de Walter deixa um grande vazio em nosso cotidiano, sendo profundamente sentida por todos que tiveram o privilégio de compartilhar momentos e experiências com ele.”, publicou a empresa no Instagram. O velório de Orthmann ocorre na Capela Mortuária do Centro de Brusque nesta sexta (2/8), das 19h à 0h, e no sábado (3/8), das 6h30 às 15h, seguido do sepultamento, às 15h30, no Cemitério Luterano do Centro.

Trajetória

Walter Orthmann começou a trabalhar na Renaux aos 15 anos, no início de 1938, como assistente no departamento de expedição. Ao longo do tempo, conquistou os cargos de assistente administrativo e gerente de vendas, sendo exemplo de lealdade e profissionalismo além das fronteiras catarinenses.

De acordo com o Guinness World Records, Orthmann recebeu, no decorrer da carreira, salários em nove moedas diferentes e usou quase todas as companhias aéreas comerciais da história da aviação brasileira. Em 19 de abril deste ano, o recordista celebrou seu 102º aniversário e, em janeiro, foi motivo de confraternização na Renaux ao completar o marco de 86 anos como funcionário. Mesmo em período de férias, ele fez questão de comparecer à empresa para comemorar a longevidade profissional com colegas e colaboradores.