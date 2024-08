RP Raphaela Peixoto FA Francisco Artur

A sexta-feira (2/8) do radar de concursos do Correio está repleta de novidades para você organizar sua agenda de estudos e passar um fim de semana tranquilo! Na lista de seleções para o serviço público, você vai encontrar informações sobre o concurso do Banco da Amazônia, do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) e muito mais!

Concurso aberto

O período de inscrição do concurso público para o Banco da Amazônia S.A. foi aberto nesta sexta-feira (2/8). A inscrição deverá ser efetuada até 26 de agosto, na página da banca organizadora. O valor referente à inscrição é de R$ 70.

São ofertadas 450 vagas, entre imediatas e formação de cadastro reserva, com salários de até R$ 3.942,81. O concurso, organizado pela Fundação Cesgranrio, será composto por provas objetivas. A aplicação da seleção está marcada para 20 de outubro.

Locais de prova

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou informações a respeito da realização do processo seletivo simplificado da pasta. São oferecidas 200 vagas temporárias nas áreas de tecnologia da informação. A remuneração é de R$ 8.300 e os profissionais também receberão auxílio-alimentação.

A prova está marcada para 25 de agosto. Os portões ficarão abertos entre 13h15 e 14h. O MGI orienta o candidato a comparecer ao local de prova 45 minutos antes do início das provas. Ainda de acordo com a pasta, o cartão de informação do candidato, com horário e local da aplicação da prova, estará disponível no site da seleção a partir do dia 19 de agosto.

Segundo o ministério, serão considerados os seguintes documentos digitais de identificação: cédula de identidade (RG), ou Carteira Nacional de Habilitação, ou Título Eleitoral Digital com foto (e-Título). “Não será permitida a utilização do documento digital offline, impresso, em print da tela ou foto”, ressalta o MGI.

Resultado provisório do concurso para o MPO

O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) publicou o resultado provisório nas provas discursivas do concurso para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para cargos de Analista de Planejamento e Orçamento da pasta. A seleção oferta 100 vagas.

De acordo com a publicação no Diário Oficial, o edital do resultado final dessa etapa, bem como o de convocação para as fases comprobatórias para candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência e para candidatos negros, será publicado na data provável de 21 de agosto no Diário Oficial e no site do certame.

Inscrições prorrogadas

Concurso Câmara Municipal de Tuparetama

Em Pernambuco, a Câmara Municipal de Tuparetama divulgou uma atualização sobre o edital do concurso público que visa preencher seis posições em níveis fundamental, médio e superior. O cronograma do edital inicial foi modificado, resultando em uma nova programação para a execução do certame. Agora, a inscrição poderá ser realizada até 12 de agosto por meio da página oficial do certame.

As vagas disponíveis são para os seguintes cargos: vigilante (uma), agente administrativo/auxiliar legislativo (uma), agente administrativo/serviços gerais (uma), técnico administrativo (duas) e contador (uma). O certame também formará cadastro reserva. A carga horária é de 30 a 36 horas semanais. O salário varia de R$ 1.790,73 a R$ 5.757,66.

A seleção ocorrerá por meio de uma prova objetiva, agendada para o dia 25 de agosto, abrangendo tópicos de conhecimentos específicos, língua portuguesa e conceitos básicos de informática.

Concurso Iprem/SP

O Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (Iprem/SP) prorrogou o prazo de inscrição do concurso para cargo de analista de previdência, área de especialização - previdenciária, cuja remuneração é de R$ 9.655,08. São oferecidas 30 vagas. Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e dissertativa.

Com a modificação, interessados podem se inscrever até 15 de agosto por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame. O valor da taxa é de R$ 98,75. Para se inscrever é preciso ter nível superior em administração, ciências jurídicas, estatística, ciências atuariais, ciências contábeis ou economia.

