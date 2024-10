MR Marina Rodrigues VR Victor Rogério*

Com o fim do ano, novas oportunidades de trabalho temporário surgem em todo o país, voltadas, principalmente, para datas sazonais, como Black Friday e Natal. A expectativa é de que sejam abertos mais de 450 mil postos entre outubro e dezembro deste ano. Impulsionado pelo comércio, o cenário no DF também é positivo, com uma estimativa de 6,2 mil vagas, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF). - (crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

Na reta final do ano, aumentam a procura e a oferta por vagas temporárias para suprir a alta demanda gerada por datas comemorativas, como a Black Friday e o Natal. No Brasil, esse tipo de contratação tem aumentado de forma considerável, e as expectativas para 2024 são favoráveis: de acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), estima-se que sejam firmados 450 mil contratos temporários até dezembro. “Esse trabalho se caracteriza pela rapidez na contratação, flexibilidade de gestão, eficiência e segurança econômica e jurídica tanto para as empresas quanto para os trabalhadores”, afirma Alexandre Leite Lopes, presidente da Asserttem. Ainda segundo a instituição, a porcentagem de trabalhadores que conseguem ser efetivados após o término do contrato temporário é de, aproximadamente, 20%.

No Distrito Federal, a previsão também é otimista. Segundo José Aparecido Freire, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (FecomércioDF), a tendência é de que o número de contratações temporárias e efetivações se iguale ao registrado em 2023, com cerca de 6,2 mil contratos efetivos no comércio. “Analisando o resultado dos últimos dois anos e o cenário atual de melhora significativa no nível de emprego, inflação e a massa salarial, a expectativa é de contratações temporárias no setor de comércio e serviços do DF em quantidade igual ou superior ao ano passado, e também de um aproveitamento igual ou superior na efetivação dos contratos de forma permanente a partir de janeiro”, revela.

Procuradas pelo Correio, entidades, como a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (SindHobar), informaram que o número de vagas temporárias em âmbito nacional e local está sendo levantado e será divulgado em novembro.

Alta demanda

José Freire, da Fecomércio-DF: "Inflação e salários impactam"

Entre janeiro e outubro de 2024, houve um crescimento de 37,81% no número de vagas de trabalho temporário em todo o Brasil, na comparação com o mesmo período do ano passado. O dado é do Banco Nacional de Empregos (BNE), que estima que sejam criadas, até dezembro, cerca de 3 mil vagas na plataforma.

Assim como em 2023, as contratações deste ano estão centradas no setor da indústria (45%), seguido pelo de serviços (35%), comércio (15%) e outros (5%). A novidade, conforme a Asserttem, é a tendência de crescimento nos setores relacionados ao comércio eletrônico, podendo superar 10% em relação ao ano anterior, projeta a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Esse dado reflete tanto nas empresas de varejo e marketplaces quanto no setor de logística.

Levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) aponta que 54% dos empresários contrataram ou pretendem contratar temporários neste ano, sendo a média de 1,8 trabalhadores e o tempo médio de contratação de 2,3 meses. Entre esses, 26% devem ser efetivados, sendo a média de 1,2 funcionários.

Para Alexandre Leite, da Asserttem, a modalidade é uma forma eficiente de manter a produtividade, a flexibilização e a adequação da força laboral aos diferentes períodos sazonais de demanda. “Esses fatores aumentam a competitividade das empresas tornando-as mais ágeis e eficientes em mercados cada vez mais competitivos”, afirma.

Cenário local

Alexandre Leite, da Asserttem, destaca a chance de efetivação

No DF, o cenário de vagas temporárias tem mostrado crescimento, impulsionado, especialmente, pelo setor de serviços e comércio, com destaque para áreas como varejo, logística e tecnologia. “As empresas estão recorrendo a essa modalidade para suprir demandas sazonais e garantir maior flexibilidade nas contratações. Além disso, o aumento da digitalização e o surgimento de novas demandas operacionais também têm contribuído para essa expansão”, analisa Marcelo de Abreu, vice-presidente da Employer Recursos Humanos e diretor de desenvolvimento estratégico da Asserttem.

Eventos de grande porte e o turismo também devem colaborar para a manutenção desse ritmo de contratações, reforçando a importância das vagas temporárias como uma solução estratégica para diversas indústrias. A expectativa para 2025 é que esse crescimento continue, principalmente, devido à necessidade das empresas de se adaptarem rapidamente às mudanças econômicas e de mercado. De acordo com Sebastião Abritta, presidente do Sindivarejista, que representa mais de 40.140 empresas no DF e Entorno, os setores no ramo do comércio que mais carecem de profissionais são: vendas e atendimento, com 70% das vagas, seguido por operador de caixa e estoquista.

Em uma sondagem realizada com associados da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL/DF), 68,8% dos entrevistados demonstraram expectativa de aumento nas vendas para o mês de outubro. O presidente da CDL/DF, Wagner Silveira, avalia de forma positiva o desempenho do comércio em 2024. “Os dados do Panorama do Comércio nos oferecem um direcionamento claro. O crescimento contínuo reforça que nossas decisões têm sido acertadas e que o setor está em pleno avanço”, afirma Silveira.

Sebastião Abritta prevê que o número de vagas abertas no comércio pode chegar a 4 mil, representando um crescimento de 15% em relação ao ano passado. “A vantagem do comércio é que, neste momento do Natal, ele é o principal gerador de vagas temporárias, porque abrange todas as regiões administrativas com oportunidades de emprego. Além disso, mais ou menos, de 15% a 20% dessa mão de obra pode ser efetivada no início do ano”, acredita o dirigente.

Experiência

Wendy Silva, 19, busca um emprego na capital: "Mais vagas"

Sendo o único regime jurídico de contratação que atende trabalhadores desempregados, o trabalho temporário também se coloca como uma grande oportunidade para se inserir ou se reinserir no mercado e poder conquistar o sonhado emprego efetivo. Para Marcelo de Abreu, o trabalho temporário oferece um “test drive” para o profissional e para a empresa, permitindo que ambas as partes avaliem o potencial de longo prazo. “As empresas, muitas vezes, veem essa modalidade como uma forma de identificar talentos, e muitos candidatos conseguem se destacar, garantindo um cargo permanente”, pontua.

À procura de uma vaga em Brasília, está Wendy Santos da Silva, 19 anos, que mora em Planaltina de Goiás, mas prefere buscar vagas na capital, “onde há mais oportunidades”. Desde que terminou o ensino médio, em 2022, a jovem conseguiu dois empregos temporários como assistente de loja. “Foi um ótimo aprendizado, porque eu nunca trabalhei antes. Lá eles dão treinamento para se comunicar com o público e outras coisas que são essenciais para qualquer trabalho CLT. Mesmo sendo um período de tempo curto, é bom como primeiro emprego, para aprender coisas novas”, relata. Wendy conta que fez um curso profissionalizante de auxiliar de saúde bucal, e que seu sonho é cursar odontologia. Para chegar lá, afirma estar entregando currículos, sempre disposta a aprender.

Ascensão

Gabriela Maya, 30 anos, entrou como temporária numa clínica de estética e hoje é proprietária da marca

Gabriela Mayra Bezerra, 30 anos, é um exemplo de como esse tipo de trabalho pode alavancar a vida profissional. Gabriela conta que conseguiu uma oportunidade temporária em uma clínica de estética no Cruzeiro Novo, em 2021. Após três meses de serviço, ela foi efetivada e alcançou o cargo de gerente da empresa, onde permaneceu até junho de 2022, quando se tornou dona da clínica. “Acredito que a minha forma de trabalho contribuiu para que eu fosse efetivada. Desde que entrei na clínica, eu já me via como dona da empresa, porque eu me dedicava muito, e recebia comissão pelas vendas”, relata.

Além disso, a empresária diz que o emprego sazonal foi o ponto de partida para a sua jornada empreendedora. “Eu aprendi a importância de agarrar todas as oportunidades, independentemente de sua duração. Para aqueles que estão buscando uma oportunidade temporária, meu conselho é: não subestime o valor que essa experiência pode trazer. Trate o trabalho com seriedade, mostre iniciativa e desenvolva suas habilidades. Muitas vezes, uma oportunidade temporária pode abrir portas que você nem imaginava e mudar a sua vida, assim como mudou a minha e da minha familia”, compartilha.

Encontre uma vaga

Conheça algumas das plataformas disponíveis para concorrer a vagas temporárias:

Reforço para a Black Friday

Loggi A Loggi, empresa do ramo de logística, oferece vagas temporárias para o cargo de auxiliar de logística. Para concorrer, é preciso ter, no mínimo, 18 anos; ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1. As atividades são: carga e descarga de caminhões, além de receber, processar, roteirizar e expedir pacotes. Segundo a empresa, o salário é competitivo com o mercado e os benefícios são: vale-refeição/ alimentação no refeitório local e auxílio-mobilidade. Inscrições pelo formulário: https://shre.ink/g348

Americanas S.A A Americanas S.A está oferecendo mais de 5 mil vagas temporárias para todo o Brasil. Para o DF, há 92 oportunidades para o cargo de operador de loja. As vagas estão distribuídas nas regiões de Taguatinga, São Sebastião, Brasília, Vicente Pires e Ceilândia. Para participar, o candidato deve ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo. Além do salário compatível com o mercado, os contratados terão direito a vale-transporte, seguro de vida, vale-refeição e acesso à plataforma de educação da empresa. Não é exigido experiência. Inscrições pelo site: https://shre.ink/g30z

Como se destacar nas seleções

Fábio Maeda, diretor da Catho: "Destaque, em especial, habilidades compartíveis com a vaga"

Especialistas dão dicas de como impressionar os recrutadores e conquistar a efetivação nesta época do ano. Confira também direitos dos trabalhadores e deveres das empresas nesse tipo de contratação

Fábio Maeda, diretor da Unidade de Candidatos da plataforma de empregos Catho, faz recomendações para se sair bem nos processos seletivos voltados para as vagas temporárias de fim de ano. “Primeiro de tudo, um currículo bem estruturado e objetivo é crucial, adaptado para uma vaga temporária em que precisa ser mais direto e que destaque as competências que podem ser rapidamente aplicadas ao cargo. Isso inclui destacar experiências anteriores, seja em outras vagas temporárias ou não, e habilidades, como flexibilidade, agilidade, organização e capacidade de adaptação — competências importantes neste momento mais agitado do mercado”, orienta.

Na etapa da entrevista, demonstrar pontos fortes e disposição é fundamental. “Pesquise sobre a empresa e mostre que está interessado no negócio. Também seja mais assertivo ao destacar suas experiências e habilidades que são compatíveis com a oportunidade. Além disso, durante a conversa, pontue sobre suas soft skills (habilidades comportamentais), como a comunicação, a proatividade e a capacidade de trabalhar em equipe, as quais são igualmente relevantes e vitais para o desenvolvimento das atividades, e as empresas valorizam isso”, conclui.

Segundo pesquisa de tendências da Catho, as habilidades de soft skills mais exigidas pelo mercado são: proatividade (11,37%); resolução de problemas (10,61%); trabalho em equipe (10,05%); relacionamento interpessoal (9,96%); resiliência (9,48%); e flexibilidade (8,58%).

Cláudia Danienne, psicóloga: "Durante a experiência, permita-se aprender tudo ligado à função"

Psicóloga organizacional, Cláudia Danienne atua com gente e gestão no mercado corporativo há mais de 25 anos e ressalta a importância de equilibrar as soft skills com as hard skills (habilidades técnicas), “pois, certamente, há habilidades e competências que podem ser compatíveis com uma vaga e devem ser destacadas”.

Nesse sentido, ela aponta: gostar de pessoas, ser organizado, enxergar solução onde muitos não veem, ser altamente comprometido com metas e resultados, saber ouvir e se colocar no lugar do cliente, ser criativo e ter equilíbrio emocional amadurecido. “Aqueles que não têm experiência pregressa, não desanimem. Hora de permitir novos aprendizados e buscar conhecer para surpreender o empregador no desafio proposto”, incentiva a empresária.

Postura

Para auxiliar os candidatos que buscam uma oportunidade a curto ou longo prazo, Cláudia Danienne dá quatro dicas. “Ao estar na vaga temporária, permita-se aprender tudo ligado à função e à macro dinâmica da prestação de serviço. Desse modo, deixará a sua marca profissional registrada pelo perfil de querer aprender e colaborar com as experiências proporcionadas a cada cliente, destacando-se de quem faz o básico para conquistar a vaga dos sonhos.”

“Não se esqueça de demonstrar empatia, respeito, agilidade, resolução e encantamento no processo. Sim, encantar! Fazer com que a experiência seja tão diferenciada que o empregador e o cliente se lembrem de você. Além disso, transpareça garra, criatividade e o desejo genuíno de ultrapassar metas, que você quer e merece desafios e oportunidades”, completa.

“Por fim, tenha uma postura respeitosa sempre. Gírias, palavras inapropriadas no ambiente de trabalho, discussões e desânimo não são bem-vistos pelas empresas na hora de escolher um candidato para efetivação”, conclui a psicóloga. (MR e VR)

Três perguntas para...

Lucas Santos de Oliveira, advogado trabalhista do escritório Aparecido Inácio e Pereira Advogados Associados, orienta sobre os diretos dos trabalhadores e os deveres das empresas

Lucas Santos de Oliveira, advogado trabalhista do escritório Aparecido Inácio e Pereira Advogados Associados

Deveres das empresas e direitos dos trabalhadores

De acordo com a lei, como funciona o contrato temporário?

Trata-se de uma espécie de contratação que objetiva atender necessidades excepcionais dos empregadores, como, por exemplo, picos sazonais de demanda. No contrato de trabalho temporário, desde o início, fica pactuada a duração do vínculo empregatício, com prazo de até 180 dias prorrogáveis por 90 dias, conforme a necessidade do empregador e a manutenção da situação que deu razão à contratação do trabalhador temporário.

Quais os direitos desse trabalhador?

Os trabalhadores temporários têm direitos trabalhistas e previdenciários muito semelhantes aos dos empregados contratados por prazo determinado. A legislação salvaguarda ao trabalhador temporário os mesmos direitos básicos garantidos ao trabalhador contratado por tempo indeterminado, como o direito ao correto registro da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pagamento de férias e 13º salário proporcionais aos dias trabalhados, seguro de acidente do trabalho, horas extras e adicional noturno.

Quais os deveres e as obrigações das empresas?

É importante que os empregadores observem a necessidade de formalização de um contrato por escrito, em que deve constar detalhe da função do empregado, o período de serviço pactuado, a remuneração e as condições de trabalho, assim como a correta anotação na CTPS. É de suma importância a correta formalização do contrato temporário, pois, em caso de irregularidades, é possível que a relação de trabalho seja reconhecida como permanente, o que acarreta o direito ao trabalhador de recebimento de aviso-prévio, seguro-desemprego e multa de 40% do FGTS em caso de demissão sem justa causa e, também, estabilidade em situações de acidente de trabalho e gravidez.

