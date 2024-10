CNS aprova protocolo que prevê implementação da carreira do SUS

RP Raphaela Peixoto

O protocolo entrará em vigor após a aprovação do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e homologação da Ministra de Estado da Saúde - (crédito: Reprodução Agência Brasil)

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovou o protocolo que institui os princípios, diretrizes e objetivos para a negociação do trabalho em saúde no contexto da gestão do trabalho e da educação na saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A resolução, publicada nesta quinta-feira (24/10) no Diário Oficial da União (DOU), prevê, dentre outros, a implementação da carreira do SUS em todo o território nacional. De acordo com o documento, o acesso será mediante concurso público.

De acordo com o Art. 7º, com o intuito de fortalecer a gestão do trabalho, é essencial promover o diálogo e dar ênfase aos princípios da negociação coletiva a respeito das relações e das condições de trabalho no SUS, deverão ser observados:

A reinstalação e qualificação dos espaços democráticos fundamentais e estratégicos de diálogo, de cogestão e de negociação;

O reestabelecimento e incentivo do funcionamento do Sistema Nacional de Negociação Permanente do SUS (SiNNP-SUS);

A avaliação dos modelos de gestão e contratação na saúde e a adoção de medidas para coibir a precarização das relações de trabalho;

A publicização de políticas e experiências exitosas nas redes de comunicação no campo da gestão do trabalho e educação na saúde; e

A implementação de ações e estratégias para criar e ampliar condições necessárias ao exercício da equidade de gênero, raça e etnia, e combater quaisquer formas de preconceito no âmbito do SUS.



O protocolo entrará em vigor após a aprovação do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e homologação da Ministra de Estado da Saúde.