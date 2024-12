Home office no Brasil está com os dias contados, diz estudo

RP Raphaela Peixoto

O levantamento também afirma que apesar da Inteligência Artificial ser vista como uma tendência para o futuro do trabalho para os próximos anos, nem todos estão preparados para essa revolução - (crédito: Christina @ wocintechchat.com/Unsplash)

Um levantamento que traz as principais tendências e práticas inovadoras no ambiente de trabalho indica a recuperação do trabalho presencial no país. Segundo pesquisa, apenas 13,3% das empresas mantêm um regime totalmente remoto, enquanto 65,9% das empresas adotam regimes 100% presenciais ou híbridos. O estudo foi conduzido pela multinacional francesa Swile em parceria com a Leme Consultoria. Ele é transformado em um anuário, intitulado de "Planeta Firma — Anuário de Benefícios Corporativos, Boas Práticas e Tendências para os Recursos Humanos".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O estudo ainda diz que com o aumento da adoção do trabalho presencial, as empresas estão investindo em iniciativas que tornam o ambiente de escritório mais atrativo e eficiente. Conforme o levantamento, houve um crescimento de 203% no vale combustível e 76% no auxílio automóvel.

Flexibilidade

A mesma pesquisa também aponta que a demanda dos colaboradores por autonomia na escolha de benefícios corporativos. A adesão a benefícios flexíveis saltou de 26,2% para 39,3% em três anos. Ainda conforme o estudo, a 56,2% responderam que preferem poder usar os benefícios de acordo com seu estilo de vida.

Leia também: Brasil é o 4º país da América Latina com mais trabalhadores insatisfeitos

Ainda sobre os benefícios, o levantamento demonstra que os benefícios oferecidos têm um papel significativo na escolha dos candidatos durante o processo seletivo. Segundo a pesquisa, 57% dos funcionários consideram esse fator decisivo, enquanto 39% adotam o pacote de benefícios como critério de desempate.

Segundo o levantamento, "empresas que investem em benefícios bem estruturados conseguem alinhar produtividade, retenção de talentos e competitividade".

Inteligência Artificial no trabalho

O levantamento também afirma que apesar da Inteligência Artificial ser vista como uma tendência para o futuro do trabalho para os próximos anos, nem todos estão preparados para essa revolução. Os dados mostram que quase metade dos colaboradores (48%) não utiliza nenhum recurso de Inteligência Artificial no cotidiano.

"Especialistas apontam que o desafio para o futuro é equilibrar a IA com o fator humano - que vai continuar sendo essencial", diz a pesquisa.

Leia também: Forbes elege pela 3ª vez alemã como a mulher mais poderosa do mundo

Foram entrevistadas 792 pessoas jurídicas e 901.163 colaboradores das empresas. Do total de entrevistados, 66,88% são da região sudeste, seguida pela região sul (1,58%). As regiões centro-oeste, nordeste, e norte, representam, respectivamente, 5,55%, 4,70% e 1,29% dos entrevistados.