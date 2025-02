O que as princesas da Disney podem nos ensinar sobre liderança?

CB Correio Braziliense

Tatiana Marzullo, CEO da Agência A+, acredita que princesas ensinam algo único sobre as qualidades de um líder, como empatia e autenticidade - (crédito: pacifico)

Por Tatiana Marzullo*

Quando pensamos nas princesas da Disney, é comum lembrarmos de histórias que remetem a outra época, com perfis e valores que, às vezes, parecem distantes do mundo atual em que vivemos. Contudo, por trás dessas narrativas, existem lições atemporais que permanecem relevantes, especialmente para mulheres que buscam fortalecer sua liderança. Parei para analisar e refletir sobre como cada princesa tem algo único a ensinar sobre coragem, empatia, resiliência e autenticidade — qualidades indispensáveis para qualquer líder.

Essas histórias que embalam os pequenos, também reforçam para os adultos que a liderança feminina vai muito além de títulos ou cargos. Trata-se de confiança na própria identidade, antes de tudo. No programa Salto Alto, promovemos mentorias e imersões internacionais de liderança para mulheres nos Estados Unidos, e acreditamos que as experiências compartilhadas são poderosas catalisadoras de transformação. Por isso, neste artigo, divido com você o que podemos aprender com as princesas da Disney no quesito liderança:

Branca de Neve: liderança com empatia

Branca de Neve demonstra que a verdadeira liderança é alimentada por empatia e confiança. Sua habilidade de inspirar e unir os sete anões é um lembrete de que o sucesso coletivo começa quando cuidamos uns dos outros.

Bela (A Bela e a Fera): o poder do conhecimento

Bela nos ensina que a busca por educação e inovação pode transformar realidades. Sua perseverança e abertura para enxergar além das aparências mostram que ideias inovadoras são a essência de uma líder visionária.

Ariel (A Pequena Sereia): coragem para reinventar-se

Seguir sonhos muitas vezes exige sair da zona de conforto. Ariel nos mostra que adaptação e coragem para se reinventar são indispensáveis no mundo empresarial, mesmo diante de desafios inesperados.

Aurora (A Bela Adormecida): confiança no processo

Aurora nos lembra que a paciência é uma virtude poderosa. Ela nos ensina a confiar no processo de crescimento, aguardando o momento certo para agir e colher os frutos do trabalho.

Pocahontas: autenticidade como guinada para o sucesso

A verdadeira liderança vem do respeito à diversidade e da autenticidade. Pocahontas nos inspira a abraçar nossas raízes e ouvir diferentes perspectivas, criando soluções sustentáveis e inclusivas.

Anna (Frozen): força do coração

Anna nos ensina que desafios são superados com perseverança e princípios. Ela nos lembra que liderar também é sobre ser fiel a si mesma e acreditar na força da colaboração.

Elsa (Frozen): potencial transformador

Libertar nosso verdadeiro potencial é o primeiro passo para a inovação. Elsa nos mostra que autoconfiança e autenticidade transformam desafios em oportunidades.

Rapunzel (Enrolados): criatividade e determinação

Rapunzel nos inspira a confiar em nossas habilidades e explorar a criatividade para superar limites. Sua determinação reflete a essência de uma líder que transforma o improvável em realizações.

Tiana (A Princesa e o Sapo): trabalho duro e foco

Nada substitui a dedicação. Tiana nos ensina que, com paixão e foco, até os sonhos mais ambiciosos podem se tornar realidade, sem perder a visão da realidade.

Moana: coragem para desafiar limites

Moana é um exemplo de coragem e propósito. Ela nos ensina que líderes que desafiam os limites e acreditam no próprio potencial alcançam resultados extraordinários.

Jasmine (Aladdin): questionar o status quo ("o estado das coisas")

Jasmine nos lembra que lutar pela liberdade de ser quem somos é essencial para prosperar. Sua coragem para desafiar normas inspira uma liderança que busca soluções inovadoras.

A liderança, assim como essas narrativas, está em constante evolução e se adapta às necessidades de seu tempo. Aprender com as princesas da Disney é reconhecer que grandes histórias possuem valores atemporais e que cada lição pode ser uma ferramenta poderosa para moldar o futuro. Sejam elas lições de empatia, coragem, trabalho duro ou criatividade, todas nos ajudam a construir um modelo de liderança mais humano, inclusivo e inspirador. Afinal, o que define uma grande líder é sua capacidade de crescer e transformar o mundo ao seu redor.

Tatiana Marzullo é CEO da Agência A : "Grandes histórias possuem valores atemporais" (foto: Divulgação/Agência A )

*Tatiana Marzullo é CEO da Agência A de comunicação integrada, e fundadora do programa Salto Alto, cujo propósito é impulsionar a liderança feminina através de conexões com empresas de sucesso global movidas por valores e propósito.