Jovem autista gabarita prova de matemática do Enem e é aprovado em medicina na Unesp

Alexandre Andrade acertou todas as 45 questões de matemática do Enem - (crédito: Arquivo Pessoal.)

Alexandre Andrade de Almeida, 18 anos, acertou todas as questões da prova de matemática do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2024, contribuindo para a pontuação de 961,9 no segundo dia do exame. Com o resultado, ele teve aprovação no curso de medicina na Universidade Estadual Paulista (Unesp) e na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), mas tem expectativas de passar na Universidade de São Paulo (USP), cujo resultado será divulgado em 17 de fevereiro.

Como a redação era uma das competências que mais tinha dificuldades, ele focou na produção textual e teve avanços no rendimento ao longo do tempo. “Eu tinha boas ideias, mas não conseguia me expressar bem no texto, e tirava notas baixas. Depois de um ano, aumentei em 100 pontos a nota da redação”, relata. Com esforço e muita prática, Alexandre teve um desempenho mais que suficiente para o curso: além de ter acertado as 45 questões de matemática, errou só uma de ciências da natureza e tirou mais de 800 na redação.

Preparação

A rotina de estudos de Alexandre incluía materiais didáticos da escola e contou com a ajuda de professores. Ele também escrevia entre duas ou três redações por semana, além de direcionar os estudos a alguns conteúdos específicos, como português e matemática, e refazer as provas das edições anteriores.

O jovem acrescenta que a participação em competições científicas, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), a Olimpíada Brasileira de Física (OBF), entre outras, foi importante para o alto desempenho no Enem. “Essas competições tinham conteúdos que caem no exame, então me ajudou na prova”, diz.

Alexandre foi aprovado em duas universidades, mas está a aguardo do resultado da USP, faculdade onde sonha em estudar (foto: Arquivo Pessoal.)

Para balancear os estudos, Alexandre também separava momentos de lazer. “Eu faço esse equilíbrio a partir de uma rotina organizada, planejando quais horários eu nado, assisto TV, estudo etc. Tenho um calendário e tento cumprir todas as metas”, descreve.

Acessibilidade

Diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o jovem decidiu se inscrever em ampla concorrência, mesmo com a possibilidade de cotas para pessoa com deficiência (PcD). “Queria ter a dimensão de como é concorrer ao curso de medicina e poder competir em igualdade com os demais candidatos”, justifica.

No entanto, Alexandre acredita que existe desconhecimento sobre o transtorno por parte das pessoas, no geral, o que leva a ideias equivocadas sobre a capacidade que pessoas neurodiversas podem ter. “Há muito estigma, porque, infelizmente, associam o TEA a uma deficiência, mas é só uma maneira diferente de pensar com características específicas", defende.

Apesar da decisão, ele acredita que existem desafios para os candidatos com TEA em relação a aspectos estruturais da prova. “A maioria das provas de matemática podem ser mais fáceis, mas as provas de ciências humanas e a redação podem ser mais difíceis, uma vez que são questões mais abstratas que podem confundir a compeensão deles."

Mesmo admitindo a existência de “lacunas” que um candidato pode ter no momento da prova, como o ensino insuficiente sobre um conteúdos específicos, Alexandre conta que não percebeu esses impasses e manteve a calma durante a avaliação, especialmente no segundo dia do exame.

Expectativas

O jovem conta que, desde criança, sonhava em cursar medicina, mas foi na adolescência que veio a certeza. “Foi com a participação em olimpíadas de biologia e química que eu resolvi que medicina, por ter ambos os temas, seria a matéria que eu queria fazer”, lembra.

Hoje, vendo a possibilidade de ingressar no curso, ele tem altas expectativas: “Gostaria de aprender mais sobre química, especialmente bioquímica, biologia, anatomia e fisiologia humana, fazer pesquisas nessa área e poder ajudar as pessoas.”

