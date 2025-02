GDF confirma novo concurso público com 1.197 vagas para secretarias

RP Raphaela Peixoto FA Francisco Artur de Lima

Um novo concurso público previsto para este ano foi confirmado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) do Distrito Federal. A pasta comunicou ao Correio a previsão de que o certame deverá preencher 1.197 vagas.

As oportunidades, segundo o governo do Distrito Federal, serão divididas entre a pasta de Desenvolvimento Social e as secretarias de Justiça e Cidadania (Sejus) e da Mulher (SMDF).

A Secretaria de Desenvolvimento Social informa também ter criado grupo de trabalho para viabilizar o certame. Esse grupo, ainda segundo a Sedes, aguarda autorização do Governo do DF.