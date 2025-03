"O estudo muda vidas", diz filho de gari goiano aprovado em medicina

CB Correio Braziliense

Maicon tinha rotina intensa, tendo que conciliar os estudos e trabalho - (crédito: Arquivo Pessoal)

Júlia Christine*

A rotina de Maicon Rainan de Almeida Silva, 27 anos, era intensa: acordava às 5h para ir ao cursinho, trabalhava como auxiliar de campo de futebol até as 22h e ainda encontrava tempo para estudar. Depois de anos de dedicação, o jovem, filho de um gari e uma dona de casa, viu o esforço ser recompensado com a aprovação no curso de medicina da Universidade Unigranrio, no Rio de Janeiro, pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A trajetória do jovem também virou exemplo para outros estudantes da periferia. “Eu sei o quanto é difícil estudar. Vim de escola pública, e a realidade lá é diferente das escolas particulares. Temos que tentar ser duas vezes melhores para concorrer a uma vaga na universidade". Maicon também deixa um recado para quem enfrenta dificuldades na jornada: “O estudo muda vidas, é libertador e te faz sonhar mais alto.”

A caminhada até a aprovação não foi fácil. O jovem revela que pensava em desistir todos os dias devido ao cansaço físico e mental. “Ano passado, tive alopecia e meu cabelo caiu por causa do estresse e da ansiedade. O médico disse que era por conta da rotina intensa", conta. Mesmo assim, seguiu firme. Um mês antes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), fazia duas redações por dia para melhorar a escrita — esforço que o ajudou a alcançar 920 pontos na redação.



O papel da família

“Medicina sempre foi meu sonho desde pequeno. Assisti ao filme Mãos Talentosas, e foi onde comecei a sonhar”, lembra Maicon, que estudou no Colégio Estadual Balneário Meia Ponte, em Goiânia, e fez três anos de cursinho no Colégio Protágoras.

Criado pela avó, Luiza Helena, desde os 2 anos de idade, Maicon destaca a importância dela na sua formação: “Minha avó sempre foi tudo. Educação e respeito vieram dela. Ela sempre me cobrava para estudar.”

O pai, José Francisco, catador de lixo nas ruas de Goiânia, não esconde a emoção pela conquista do filho. “Ele vai para o Rio e será muito bom. Temos que aceitar que vai ser o melhor para a vida dele. Mas nosso coração bate forte”, diz.

Inspiração para outros

Mesmo com o desafio de se mudar para o Rio de Janeiro, Maicon já sabe que quer voltar para Goiânia para atuar como médico. “Minha família tá aqui, meus amigos. A vontade de mudar de vida me manteve no foco mesmo com muita dificuldade.”

Entre as áreas que mais despertam seu interesse, estão cardiologia e ortopedia. “A anatomia do coração é linda". Sobre o primeiro paciente que atenderá, ele não esconde a emoção: “Não tenho nem noção de como será, estou radiante com o primeiro dia de aula. Imagina o primeiro paciente”, confessa.

Se pudesse voltar no tempo, Maicon daria um conselho para o estudante que estava começando: “Estude muito e aprenda o máximo, porque teve muita coisa que eu nunca vi na escola e só aprendi no cursinho". Agora, prestes a realizar o sonho, ele se torna símbolo de que a educação transforma vidas, basta não desistir.

*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues