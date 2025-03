HCB oferece vagas de estágio para nível superior; inscrições vão até 14/3

MR Marina Rodrigues

Hospital da Criança de Brasília (HCB) busca novos talentos para estagiar em diversas áreas da instituição - (crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) está com inscrições abertas para processo seletivo de estágio de nível superior. As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de arquivologia, biblioteconomia, gestão hospitalar, administração de empresas, gestão pública e processos gerenciais. Os interessados têm até 14 de março para cadastrar o currículo e participar da seleção, exclusivamente pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee): https://pp.ciee.org.br/13050.

Para participar, é necessário ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país e ter idade mínima de 18 anos. Além disso, conforme o edital, candidatos do sexo masculino devem estar em dia com as obrigações militares. Outros critérios incluem estar em gozo dos direitos políticos e estar regularmente matriculado no curso e semestre exigidos tanto no momento da inscrição quanto na convocação para contratação.

O HCB oferece bolsa-auxílio de R$ 950 por mês para uma jornada de 25 horas semanais, com atividades realizadas presencialmente na instituição, em Brasília. O processo seletivo inclui várias etapas eliminatórias e classificatórias, como análise curricular, avaliação de conhecimentos, comprovação documental, avaliação técnico-comportamental e entrevista.