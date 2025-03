JC Júlia Christine*

Interessados podem se inscrever no Programa Jovem Aprendiz 2025 a partir de abril, com oportunidades para todo o Brasil - (crédito: Rede Sarah/Reprodução)

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação lançou o Programa Aprendiz 2025, voltado para a área da saúde. O contrato é de até 24 meses e os jovens poderão realizar atividades teóricas e práticas supervisionadas, com foco humanista, acompanhamento educacional, social e psicológico. Interessados poderão se inscrever e realizar as provas objetivas pelo site https://encr.pw/5nnSM entre 1º e 13 de abril (confira o passo a passo: https://acesse.one/6lBGP).

Os requisitos para participar incluem estar matriculado e frequentando regularmente o terceiro ano do ensino médio em escola pública, ou ter finalizado o ensino médio em escola pública há, no máximo, seis meses na data da inscrição. Além disso, é necessário ter idade mínima de 18 anos e máxima de 21, bem como possuir renda per capita familiar de até meio salário-mínimo.

São 284 vagas distribuídas pelo Brasil, incluindo Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Macapá, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís. O resultado da prova objetiva será divulgado em 22 de abril, junto ao local e o horário da prova de redação, que será realizada presencialmente em 27 de abril nas unidades da Rede Sarah nas cidades com vagas disponíveis. O resultado final do processo seletivo será publicado em 19 de maio.

*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues