Senac e governo federal disponibilizam vagas para cursos de capacitação profissional

JC Júlia Christine*

Cursos gratuitos e presenciais de qualificação profissional contam com o apoio do Ministério do Turismo (MTur) e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) - (crédito: Freepik)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com 1.830 vagas abertas em cursos gratuitos e presenciais de qualificação profissional em todo o país, disponibilizadas junto ao Ministério do Turismo (MTur) e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). A parceria com o MTur oferece 1.630 e as inscrições foram prorrogadas até 31 de março pelo site: https://l1nk.dev/rlQDR. Já com o Mdic, são 200 vagas, sendo 20 no primeiro semestre e 180 no segundo. As datas de inscrição variam de acordo com a localidade e podem ser realizadas pelo site: https://l1nk.dev/CR8Ce.

Para participar dos cursos oferecidos em parceria com o Ministério do Turismo, é necessário ter uma renda familiar per capita de até dois salários mínimos mensais. Também é preciso não ter evadido ou desistido de qualquer curso ofertado pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), com prazo de um ano. As vagas serão distribuídas em 22 estados e no Distrito Federal, e poderão ser preenchidas pelo público em geral. Mais informações podem ser encontradas no site do MTur (https://acesse.one/Mfea9).

O curso gratuito de técnico em comércio exterior prepara os alunos para atuar nas operações de importação e exportação, com foco em processos administrativos, cálculos de custos, negociações comerciais e procedimentos aduaneiros. Os participantes desenvolvem competências técnicas e comportamentais para gerenciar operações logísticas e cambiais.

O público-alvo do curso são pessoas negras com 16 anos ou mais, pessoas que tenham renda familiar per capita de até dois salários mínimos e aqueles que tenham concluído ou estejam cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino médio. As vagas foram disponibilizadas em Fortaleza, Rio Grande, Paranaguá, Itajaí, Joinville e Santos com inscrições de 17 a 27 de março; Recife, de 1 a 11 de abril; e Salvador e Vitória, de 28 a 29 de abril. Mais informações estão disponíveis no site do Mdic.

*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues