UFG abre seleção para 240 vagas no novo câmpus Cidade Ocidental; inscrições até 25/4

MR Marina Rodrigues

A chegada do câmpus Cidade Ocidental da UFG representa grande conquista para a região, com previsão de início das aulas na sede temporária em agosto deste ano e construção do espaço definitivo até 2026. Na foto, o projeto do câmpus - (crédito: Divulgação/UFG)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) abriu processo seletivo para ingresso no câmpus Cidade Ocidental, município do entorno do Distrito Federal. As inscrições começaram nesta segunda-feira (24/3) e seguem até 25 de abril pelo site do Instituto Verbena/UFG (www.institutoverbena.ufg.br).

Ao todo, são oferecidas 240 vagas distribuídas entre seis cursos de graduação, com aulas previstas para o segundo semestre de 2025. As opções são: administração pública, engenharia de software, ciências da segurança, gestão de saúde digital, inteligência artificial para políticas públicas e engenharia da segurança cibernética, sendo algumas inéditas em universidades federais.

A seleção contará com uma prova objetiva de 96 questões e uma redação, seguindo as matrizes de referência do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As avaliações serão aplicadas em 18 de maio na Cidade Ocidental, em Goiânia e em Brasília. O valor da inscrição é de R$ 130, e os candidatos podem solicitar isenção conforme critérios da Lei nº 12.799/2013.

Diferentemente do tradicional ingresso pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), esse processo seletivo será exclusivo da UFG e não utilizará as notas do Enem. Podem participar candidatos que tenham concluído o ensino médio ou que estejam cursando, com previsão de término até o prazo de realização da matrícula.

A abertura do câmpus simboliza grande conquista para a região, com previsão de início das aulas na sede temporária em agosto e construção do espaço definitivo até 2026. Esse é o primeiro processo seletivo de universidades federais para ingresso em um dos 10 novos câmpus que o Ministério da Educação (MEC) inaugurará até o próximo ano.

O projeto, financiado pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), destina um investimento total de R$ 600 milhões à expansão do ensino superior, sendo R$ 60 milhões para cada câmpus — R$ 50 milhões para a construção da sede definitiva e R$ 10 milhões para aquisição de equipamentos.

Avaliação

Com 96 questões, a prova objetiva será do tipo múltipla escolha, tendo 5 alternativas e apenas uma correta. Serão exploradas as seguintes áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, com questões adequadas ao nível de complexidade do ensino médio.

Já a redação visa medir a capacidade de articulação do candidato por meio da escrita, bem como suas habilidades e competências no uso da língua portuguesa. A prova terá apenas um tema, no qual o candidato deverá se debruçar de acordo com as propostas apresentadas na prova, tendo o auxílio de textos-base.

Ambas as provas terão caráter classificatório. Saiba mais no edital: https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2025/ps-ufg-cidade-ocidental/.

Serviço



Inscrições: 24 de março a 25 de abril

Onde se inscrever: Site do Instituto Verbena/UFG

Provas: 18 de maio

Locais de prova: Cidade Ocidental, Goiânia e Brasília

Taxa de inscrição: R$ 130 (com possibilidade de isenção)

Início das aulas: Segundo semestre de 2025