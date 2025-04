UnB Gama sedia feira de recrutamento em parceria com a BYD

CB Correio Braziliense

O encontro fortaleceu a parceria entre academia e indústria, mostrando caminhos além da sala de aula - (crédito: Fotos: FCTE/Divulgação)

*Marcelo Thompson Flores

A Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE) da Universidade de Brasília (UnB) recebeu a multinacional chinesa Build Your Dreams (BYD), na última segunda-feira (14/4), para uma feira de recrutamento que movimentou o câmpus Gama. O evento contou com exposição de veículos, palestras técnicas, sessões de bate-papo e apresentação do projeto de expansão da empresa no Brasil.

Reconhecida mundialmente pela atuação no setor automotivo, ferroviário e de eletrônicos, a BYD está em processo de instalação de uma nova fábrica em Camaçari, na Bahia, no antigo complexo da Ford. Segundo os diretores da empresa, o objetivo é tornar a unidade a maior fábrica automotiva da América Latina, com capacidade para fabricar cerca de 4 mil carros por dia e gerar mais de 3 mil oportunidades de trabalho.

A empresa estruturou um programa de desenvolvimento voltado a estudantes e recém-formados, com foco em áreas técnicas e de engenharia. O plano inclui quatro trilhas de aprendizado: técnica, profissional, cultural e de gerenciamento. Para participar do processo seletivo, os interessados devem preencher um formulário on-line, enviar o currículo e responder a perguntas sobre suas expectativas profissionais e experiências anteriores. Além disso, há vagas de emprego para diversas áreas. Saiba mais: https://bit.ly/4jh6qqV.

Aproximação entre academia e setor produtivo

O diretor do câmpus Gama da UnB, Leandro Xavier Cardoso, destacou que a empresa o procurou meses atrás com interesse em firmar parcerias de pesquisa, inovação e recrutamento. O evento, segundo ele, representa um importante movimento de aproximação entre a academia e o setor produtivo, possibilitando aos alunos vislumbrar oportunidades reais no mercado, com foco especial na formação de engenheiros.

"Quando juntamos o conhecimento dos nossos pesquisadores, a criatividade dos nossos estudantes, a expertise das empresas e o apoio de políticas públicas bem-estruturadas, conseguimos não apenas acompanhar o futuro, mas liderá-lo", afirma o diretor.

Exposição de carros (foto: FCTE)

Com mais de mil alunos presentes ao longo do dia, o evento superou as expectativas de público. Além da comunidade acadêmica, estiveram presentes o reitor em exercício da UnB, professor Márcio Muniz de Farias, e o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Capelli. A programação incluiu a exposição de três modelos de veículos da BYD — um híbrido, um elétrico e outro à combustão —, bem como painéis sobre inovação e perspectivas de trabalho.

"Essa ocasião é, também, um convite à reflexão e à ação. Estamos diante de uma mudança de paradigma — da mobilidade, da energia, da forma como produzimos e consumimos tecnologia. E essa transição precisa ser feita com responsabilidade, sustentabilidade e inclusão", comenta Leandro Xavier.

Experiência além da sala de aula

Bruno Alves Nogueira, estudante de engenharia automotiva do câmpus, participou das atividades e elogia a iniciativa, ressaltando o engajamento dos colegas. "Realmente, os alunos aderiram bastante ao evento, todo mundo querendo entender o que estava sendo proposto, acho que foi bastante agregador para o nosso futuro", afirma o futuro engenheiro.

Bruno Alves, aluno de engenharia da FCTE: "Baita oportunidade" (foto: FCTE)

Durante o bate-papo com os representantes da empresa, Bruno tirou dúvidas sobre o processo de recrutamento e ficou animado com uma das modalidades de caminho oferecidas aos futuros contratados, que pode incluir, inclusive, experiências na sede da empresa na China. "A fábrica ainda vai abrir, com previsão no início do ano. Porém, este ano já tem uma trilha de desenvolvimento profissional com esses possíveis contratados", anseia.

Segundo ele, a possibilidade de trabalhar fora do país, aliando formação técnica à vivência internacional, é um diferencial da proposta. "Com certeza, iria para a China. Acho que seria uma experiência muito legal, conhecer outro país e outra cultura, ainda mais empregado em uma empresa multinacional. A ideia de trabalhar na minha área (engenharia automotiva) e em uma empresa fora do país é bem empolgante, uma baita oportunidade."

*Estagiário sob a supervisão de Marina Rodrigues