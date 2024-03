BYD bate recorde e vende 963 carros no Brasil em um único dia

A montadora chinesa de carros elétricos BYD bateu duas novas marcas no Brasil desde o último fim de semana. No sábado (26/3), quando a marca promoveu o "Mega Electric Day", as vendas da empresa registraram recorde para um único dia, com 963 comercializações de veículos 100% elétricos ou híbridos, como é o caso do modelo Song Plus DM-I.

O veículo que liderou as vendas durante o dia de promoções foi o Dolphin Mini, com rendimento que equivale a 70 km/l, se comparado aos carros movidos por gasolina. Ao todo, 312 unidades do modelo foram vendidas no país no primeiro dia do fim de semana. O Dolphin tradicional ficou em segundo lugar, com 256 unidades.

Lucro recorde



No último trimestre de 2023, a BYD expandiu seu lucro líquido em 19%, para 8,67 bilhões de yuans, ou US$ 1,20 bilhão. Enquanto isso, a receita da empresa também avançou e atingiu 180,04 bilhões de yuans, ou US$ 24,9 bilhões, no quarto trimestre passado.

Durante esse período, a montadora vendeu mais de 526 mil veículos e superou a concorrente norte-americana Tesla, do empresário Elon Musk. Com isso, a BYD passou a ser, pela primeira vez, a maior vendedora de carros elétricos no mundo em um único trimestre.