Mais Médicos com 3.174 vagas abre inscrições nesta segunda (5/5)

Médicos interessados em atuar no programa Mais Médicos têm entre os dias 5 e 8 de maio para se inscreverem por meio do site oficial da iniciativa. O novo edital foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na última sexta-feira (2/5).

São ofertas 3.174 vagas disponíveis para as 27 Unidades Federativas, sendo 3.066 vagas para 1.620 municípios e 108 para 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). A maior parte das oportunidades está concentrada em regiões vulneráveis, sendo 75,1% em municípios de pequeno porte, 11,1% em cidades de médio porte e 13,8% em grandes centros.

As vagas estão divididas em três perfis de candidatos: médicos com diploma brasileiro e registro no CRM, médicos brasileiros formados no exterior e médicos estrangeiros. Para os dois últimos grupos, é exigida a aprovação no Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), um treinamento voltado ao atendimento em situações de urgência, emergência e combate a doenças comuns nas regiões de atuação.

Os profissionais selecionados integrarão equipes da Estratégia Saúde da Família, com foco em atendimento contínuo e próximo à população.