8º Prêmio IMPA de Jornalismo recebe inscrições até 24 de junho

CB Correio Braziliense

Matemática - (crédito: Kati Hoehl/Unsplash)

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) abriu nesta terça-feira (20) as inscrições para o 8º Prêmio IMPA de Jornalismo. O concurso distribuirá, ao todo, R$ 36 mil para os três primeiros colocados em cada categoria disputada: matemática e divulgação científica. Realizada desde de 2018, a premiação tem como objetivo estimular a publicação de reportagens jornalísticas sobre matemática, ciência e tecnologia no Brasil e reconhecer trabalhos de excelência que aproximem esses temas da sociedade.

Cada jornalista poderá inscrever no máximo três reportagens em cada categoria, em caso de séries são aceitos até três episódios. Os principais critérios de julgamento são: relevância jornalística do tema, originalidade, profundidade, clareza e qualidade da execução da matéria.

A categoria “Matemática” engloba reportagens sobre avanços acadêmicos na área de educação matemática e tecnologias com base em matemática como inteligência artificial, machine learning, computação gráfica, entre outras; já “Divulgação Científica” se dedica a reportagens de todas as áreas científicas, bem como os desafios enfrentados pela ciência.

O Prêmio IMPA de Jornalimos vai distribuir, ao todo, R$ 36 mil aos vencedores, e as premiações são idênticas nas duas categorias: R$ 10 mil para o 1º colocado, R$ 5mil para o 2º e R$ 3 mil para o 3º lugar. Ainda são definidas menções honrosas em cada categoria.A cerimônia de premiação será em 20 de setembro no “FestMat Conversas e Conexões”, no Rio de Janeiro.

Voltado ao grande público, o evento integra as iniciativas de disseminação da matemática do IMPA e terá como tema “Matemática e Inovação”. A programação incluirá palestras, mesas-redondas e atividades culturais. As inscrições vão até 24 de junho e podem ser feitas pelo site; com trabalhos publicados ou exibidos entre 24 de junho de 2024 e 24 de junho de 2025, em qualquer meio de comunicação, como jornal, revista, portal, blog, televisão, rádio ou outro.