Empresa abre 115 vagas de emprego para assistência médica em rodovia de Goiás

As vagas são para assistência médica da Rota Verde (BR-060/452/GO), que liga Goiânia e Itumbiara - (crédito: Reprodução/gov)

O Grupo Med+ abriu 115 vagas de emprego na área da saúde, com o objetivo de cobrir a demanda de assistência médica da Rota Verde (BR-060/452/GO), que liga Goiânia e Itumbiara. Com remunerações de até R$ 8,7 mil, o Med+ procura profissionais para às funções de resgatista, motorista socorrista, supervisor operacional, médico emergencialista e enfermeiro. As inscrições podem ser realizadas por meio do seguinte endereço eletrônico: medmais.com/.

Os pré requisitos para a vaga de motorista socorrista são ensino médio completo, habilitação tipo D com certificação COVE ou CVE podendo conduzir veículo de emergência, curso de atendimento pré-hospitalar (APH), capacitação em BLS (basic life support) e experiência mínima de três meses na função. Enquanto para o cargo de resgatista, o candidato deve ter ensino médio completo, além de APH, BLS e experiência de três meses na área.

Os concorrentes para as vagas de médico e enfermeiro devem ter ensino superior completo, e a especialização na área de urgência e emergência ou trauma será considerado um grande diferencial. Os pré-requisitos são a certificação em BLS e em pelo menos um dos seguintes cursos: ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support) e PHTLS ( Prehospital Trauma Life Support) ou Suporte Pré-Hospitalar de Vida no Trauma. Os participantes também podem concorrer enviando o currículo para o email: curriculos.rota@medmais.com .

