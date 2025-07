Rede de academias abre processo seletivo para 329 vagas e contratação de PcDs

CB Correio Braziliense

Estão abertas vagas para processo seletivo presencial e online - (crédito: Divulgação)

A rede de academias Smart Fit abre vagas para processo seletivo, que busca preencher 329 vagas, sendo 82 reservadas para pessoas com deficiência. O processo está aberto para candidatos de todo o país, e ocorre presencialmente, em 25 e 26 de julho, em nove cidades: Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Jundiaí (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vila Velha (ES), enquanto os interessados de outras localidades podem participar da seleção online, que acontece 4 de agosto. As inscrições das duas modalidades podem ser feitas por meio do link.

Leia também: Prazo de inscrições para cursos de idiomas do CILs termina sexta-feira (25/7)

Das vagas disponíveis para contratação imediata, 247 são destinadas a profissionais formados em Educação Física, para atuarem com musculação e aulas coletivas. As 82 vagas restantes, reservadas para pessoas com deficiência, que vão atuar em cargos operacionais ou em outras áreas não especificadas, relacionadas com as diversas capacitações profissionais.

Leia também: Bianca Borges é a nova liderança da UNE