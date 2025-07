CILs abrem inscrições para cursos de idiomas nesta sexta-feira

GB Gabriella Braz

Centro Interescolar de Línguas (CIL) do Gama - (crédito: Pedro Ventura/Agencia Brasilia)

Os centros interescolares de línguas (CILs) do Distrito Federal abrem, nesta sexta-feira (18/7), vagas para cursos de inglês, espanhol, francês, japonês e alemão com ingresso no segundo semestre. Podem se inscrever estudantes da rede pública do DF, de escolas militares e público em geral.

O curso de alemão é exclusivo para estudantes da rede pública que estão entre o 8º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio e ministrado somente no CIL 1 de Brasília, na 907/908 Sul.

As inscrições devem ser feitas até 25 de julho, às 23h59 no site da Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF). São 18 vagas por turma em cada uma das 17 unidades do CIL.

O processo seletivo é feito por meio de sorteio, com prioridade para os alunos da rede pública. O resultado para esses estudantes sai dia 2 de agosto. Já o sorteio de vagas para os matriculados em escolas militares está previsto para 13 de agosto e para a comunidade geral em 21 de agosto.