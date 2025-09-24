Grupo varejista oferece vagas de emprego para pessoas com deficiência no DF

CB Correio Braziliense

Estão disponíveis 120 vagas até esta sexta (26/9) - (crédito: Divulgação)

O Grupo Pereira, varejista, oferece até esta sexta-feira (26/9), 120 oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no DF, em comemoração à semana do PCD. O grupo atua com as marcas Fort Atacadista e Supermercados Comper, e, para concorrer, os interessados devem comparecer a uma das lojas da companhia, até sexta, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Os endereços podem ser conferidos no site.

Estão disponíveis vagas como operador de caixa, repositor, auxiliar administrativo e auxiliar de prevenção, para participantes PCDs a partir de 17 anos. Além do salário, os selecionados terão acesso à plano odontológico, seguro de vida, alimentação no local, convênio com instituições de ensino, suporte social e plano de carreira.

