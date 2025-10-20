OAB divulga gabarito da segunda fase do Exame de Ordem

RP Raphaela Peixoto

44º Exame de Ordem Unificado - (crédito: Reprodução/OAB-DF/Ronaldo Debret)

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado (Coneor), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), divulgou no domingo (19/10) o gabarito preliminar da segunda fase do 44º Exame de Ordem. Os cadernos de prova e os padrões de resposta já estão disponíveis no site oficial da OAB.

A prova prático-profissional foi aplicada no domingo (19/10) em todo o país. No Distrito Federal, os candidatos realizaram a avaliação no campus do UniCEUB, localizado na Asa Norte, em Brasília.

Com duração de cinco horas, a segunda fase abordou conteúdos específicos das áreas de Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito Empresarial, Direito Penal e Direito Tributário.

Leia também: Mutirão da OAB leva conscientização sobre câncer de mama à Rodoviária

O Exame de Ordem é obrigatório para o exercício da advocacia no Brasil. Podem se inscrever bacharéis em Direito formados em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), inclusive aqueles que ainda aguardam a colação de grau. Estudantes do último ano da graduação ou dos dois últimos semestres também estão aptos a participar.