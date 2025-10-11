Mutirão da OAB leva conscientização sobre câncer de mama à Rodoviária

Com 5 mil cartilhas em mãos, disposição de sobra e compromisso de cuidar de quem precisa, advogadas da OAB/DF e da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) transformaram a manhã deste sábado (11/10) em um movimento de solidariedade e prevenção. O mutirão ocorreu na Rodoviária do Plano Piloto, um dos locais mais movimentados de Brasília, e visou conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Das 8h às 12h, as advogadas realizaram atendimentos, distribuíram material informativo, conversaram com mulheres que passavam pelo espaço e até pararam em pontos de ônibus para levar informação e acolhimento. A ação é fruto de uma parceria entre a OAB/DF, a CAADF e o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal.











Para Lenda Tariana, presidente da CAADF, é essencial que as campanhas venham acompanhadas de ações concretas. “Além de uma campanha, é preciso ter ações concretas. É possível que advogadas e dependentes, homens e pessoas trans, façam exames gratuitamente neste mês por meio da CAADF”, reforçou.

A presidente da Comissão da Mulher Advogada, Sthefany Villar, explicou que o objetivo é ampliar o alcance da conscientização. “Buscamos promover a conscientização da própria advocacia e da sociedade, incentivando a atenção contínua e o acesso a serviços de saúde”, ressalta.

Quem pode participar

A campanha Outubro Rosa da CAADF oferece mamografias gratuitas para advogadas inscritas, bem como para mães, filhas e esposas de advogados(as) durante todo o mês de outubro. O público inclui também mulheres de 40 a 49 anos e de 50 a 74 anos, com exames recomendados a cada dois anos. A ação não contempla beneficiárias com plano de saúde.

Como participar

Preencha o formulário;

Seus dados serão analisados;

Após a confirmação, receba o e-mail de confirmação e agende seu exame.