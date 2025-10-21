Porta de entrada para o mercado de trabalho

CB Correio Braziliense

O programa da LWSA terá duração de 18 meses e remuneração de R$8 mil - (crédito: Divulgação/LWSA)





Sofia Sellani

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, os programas de trainee seguem se consolidando como uma das principais portas de entrada para jovens recém-formados ou com pouca experiência profissional. As iniciativas oferecem vivências práticas, treinamentos intensivos, contato direto com lideranças e um plano estruturado de desenvolvimento com foco em formar futuros líderes dentro das organizações. Os processos seletivos são amplos, com diversas etapas e oportunidades em várias regiões do país. Confira a seguir, 12 programas de trainee com inscrições abertas:

Volkswagen

Estão abertas as inscrições para o programa Potência Volkswagen 2026. O objetivo é recrutar pessoas negras — pretas e pardas, conforme a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) —, formadas entre dezembro de 2021 e dezembro deste ano. Além disso, os candidatos devem falar inglês a partir do nível intermediário e ter vivência profissional de pelo menos dois anos. As etapas incluem as inscrições, testes on-line, entrevista individual, painel final e entrevistas e admissão. As áreas são: dados e IA; tecnologia da informação; TI — estratégia de produto e digitalização; engenharia (processos, desenvolvimento do produto, qualidade e manutenção); finanças; recursos humanos e suprimentos. Com salário de R$ 8 mil, as vagas serão destinadas para São Bernardo do Campo (SP), Taubaté (SP), São Carlos (SP) e São José dos Pinhais (PR). Os benefícios incluem vale-alimentação, plano médico, previdência privada, compra de veículo VW 0km com desconto, transporte fretado, estacionamento gratuito, refeitório no local, auxílio-creche, licença-maternidade estendida, Zenklub e plataforma de idiomas GoFluent. As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico: https://sl1nk.com/6Z7Pb até a próxima quarta-feira (29/10).





Vale

A Vale abriu as inscrições para o programa trainee de engenharia. Com duração de 18 meses, ao todo são mais de 20 vagas nos portos e ferrovias situadas em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará e Maranhão. As inscrições podem ser feitas até 6/11 por meio do https://sl1nk.com/4jfcU. As oportunidades são voltadas para aqueles que concluíram curso superior de engenharia mecânica; civil; instrumentação; ferroviária; elétrica; de produção; portuária e processos industriais em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação a partir de dezembro de 2022. Pessoas com previsão de formatura até dezembro deste ano também podem se inscrever, assim como profissionais PCDs. Serão disponibilizadas experiências práticas, mentoria especializada e de carreira e visitas guiadas nos negócios e operações da Vale. Para garantir uma avaliação imparcial, informações como idade, instituição de ensino e estado civil serão omitidareas correlatas são os cursos solicitados. Além disso, os candidatos devem ter inglês avançado e disponibilidade de mobilidade nacional ou internacional. As inscrições são a partir do endereço eletrônico: s ao longo do processo. Entre os benefícios, estão a assistência médica; odontológica; auxílio creche; mudança; farmácia; salário compatível com o de mercado; seguro de vida em grupo; vale-alimentação; vale-refeição no local de trabalho.

LWSA 2026

A LWSA está com inscrições abertas para o programa trainee até (30/10). Serão 18 meses de uma jornada que combinará desafios estratégicos, mentorias técnicas, coaching, workshops com especialistas internos e apresentações de resultados. Os cursos aceitos são: economia, engenharias, administração, marketing, sistemas da informação, análise de dados (áreas de negócio e TI). O formato de trabalho é híbrido, com uma ou duas vezes por semana presencial, com salário de R$ 8 mil. As vagas são para São Paulo/SP; Marília/SP; Curitiba/PR. Os benefícios incluem assistência médica e odontológica; atendimento psicológico e orientação nutricional online; day off de aniversário; vale-refeição e transporte. As inscrições devem ser feitas pelo site https://trainee.lwsa.tech/.

Minerva Foods

A Minerva Foods, companhia global de alimentos e exportadora de carne bovina da América do Sul, está com inscrições abertas para o programa trainee 2026, que ocorrerá até 7/10. O programa terá duração de um ano, com início em janeiro de 2026. A missão é desenvolver jovens talentos para posições estratégicas, preparando profissionais para os desafios futuros do setor de alimentos e do agronegócio. Serão 17 vagas distribuídas em cinco países: Brasil, Uruguai, Paraguai, Colômbia e Argentina. No Brasil, os trainees receberão salário de R$ 8 mil. O programa será voltado para aqueles formados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024. Engenharias, medicina veterinária, administração, economia, análise de dados. Inscrições:https://minervatrainee2026.gupy.io/.

MPD Engenharia

A MPD Engenharia inicia um novo programa trainee com vagas destinadas a profissionais graduados em engenharia civil. Os candidatos participarão ativamente das rotinas das áreas de planejamento, custos, suprimentos, produção, projetos executivos, orçamentos e demais frentes técnicas que integram o ciclo operacional da empresa. Os contratados atuarão na companhia e terão benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição, seguro de vida, Programa Viva Bem, que disponibiliza apoio psicológico, jurídico e financeiro, e acesso ao Wellhub (Gympass). Os interessados devem se inscrever até 3/11 no endereço eletrônico: https://l1nq.com/L5zsZ.

Bracell

A Bracell abriu as inscrições para o processo seletivo 2026. O processo inclui conversas com a liderança, rodas e conversas com ex-trainees e mentorias. O processo seletivo inclui as inscrições; testes online; painel de negócios online com liderança; entrevista final online com liderança e admissão. É necessário ter ensino superior concluído entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025 e disponibilidade para trabalhar de 40 a 44 horas semanais. O regime será 100% presencial e interesse de mudança para ser alocado em qualquer uma das localidades Bracell (Lençóis Paulista/SP, Santos/SP, São Paulo/SP; Água Clara/MS, Bataguassu/MS, Campo Grande/MS, Alagoinhas/BA, Camaçari/BA, Feira de Santana/BA, Pombos/PE) é um pré-requisito do programa. O salário será de R$ 7.500. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico: https://l1nq.com/4rBfu.

Odebrecht

A Odebrecht abre inscrições para o Talentos Odebrecht 2026. A companhia atua nos segmentos de construção civil, montagem e manutenção de empreendimentos industriais. O programa trainee está com inscrições abertas até (9/11), que devem ser feitas no site https://l1nq.com/oPtOI. A iniciativa oferece oportunidades em diversas áreas da engenharia, além de setores de gestão administrativa e financeira. O objetivo é integrar estudantes e profissionais recém-graduados por meio de experiências práticas em projetos de grande porte executados pela empresa, incluindo plantas industriais, refinarias, obras de transporte, saneamento, dentre outros segmentos. Os benefícios incluem assistência médica; odontológica; convênio com empresas parceiras; vale-alimentação, refeição e transporte. O processo seletivo inclui fases de testes técnicos e comportamentais, além de entrevistas com lideranças, e será realizado virtualmente.

Armac

Estão abertas as inscrições para o Programa Trainee 2026 da Armac até (12/11). O salário será de R$ 8.000 e as inscrições devem ser feitas no link: https://acesse.one/pAOHi. Os benefícios incluem plano de saúde, refeitório ou vale-refeição e seguro de vida. É necessário que os participantes tenham disponibilidade para viagens e mudanças a nível de vBrasil, além de atuação 100% presencial.

Atvos

Produtora de biocombustíveis no Brasil, a Atvos oferece o programa de trainee Geração Agro 2026 com inscrições até (3/11). Durante os 18 meses, os candidatos terão a oportunidade de conhecer a fundo uma das seguintes frentes do negócio: agrícola, vendo desde o preparo do solo até a colheita da cana-de-açúcar; indústria, conhecendo os processos industriais para produção de etanol, açúcar VHP e energia elétrica; e a manutenção, para que os candidatos entendam toda a engrenagem por trás do maquinário responsável pelas operações. Link de inscrição para a frente agrícula: https://l1nq.com/aOYpb, para a industrial: https://sl1nk.com/U2P3Q , e para a frente manutenção: https://l1nq.com/Qc3Wb.

Stellantis

O Programa de Trainee Stellantis 2026 está com as inscrições abertas até (31/10) que devem ser feitas pelo site https://l1nq.com/djowb. Voltado a formados em engenharia (todas as áreas) e cursos correlatos, o programa começa em janeiro de 2026 e oferece 21 vagas com atuação no Polo Automotivo Stellantis de Betim em Minas Gerais (MG). Com duração de dois anos, o programa será em formato presencial.

Mottu

O programa trainee da Mottu, startup de aluguel de motos e serviços logísticos, está com inscrições abertas até (26/10). Com duração de dois anos, é necessário ter disponibilidade de mudança para São Paulo. Os salários são de R$ 6 mil para a grande São Paulo e R$ 5 mil para as outras localidades. Os candidatos devem ter concluído a graduação entre janeiro de 2023 e julho deste ano. O trabalho será 100% presencial. Os Cursos requisitados são: engenharias, matemática, física, administração de empresas, economia, estatística e cursos correlatos. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site: https://mottu.com.br/trainee/.

Cyrela

O programa trainee de negócios da Cyrela 2026 está com inscrições abertas até 10/11 para vagas em São Paulo (SP). Com início em janeiro do próximo ano, durante os 12 meses os participantes vivenciam a cultura organizacional, conhecendo em profundidade os processos internos e as estratégias da empresa. Além disso, participam de treinamentos técnicos voltados para o crescimento profissional e pessoal. É necessário graduação em engenharias, administração, economia e áreas de negócios. Os candidatos devem ter formação entre dezembro de 2023 e dezembro deste ano. Para se inscrever, os interessados devem acessar o link: https://l1nq.com/g09pW.



