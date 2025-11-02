Projeto impulsiona carreira de jovens no Distrito Federal

AM Alice Meira

Regina Malheiros, do Instituto Fecomércio-DF - (crédito: Divulgação/ Cristiano Costa)

As ações para fomentar e estimular o futuro profissional dos jovens têm se tornado cada vez mais comuns no Distrito Federal. Diversos setores têm unido esforços para criar oportunidades de qualificação e inserção. Nesse contexto, o projeto Conecta Mais Empresas e Escolas nasce e se desenvolve. Levando alunos para aprender táticas para sua primeira experiência profissional, os estudantes são orientados sobre o mundo do mercado de trabalho e estágios.

As empresas reconhecem o valor da contratação de estagiários. “O setor produtivo entende a importância de contratar jovens, acompanhar de perto a sua formação e identificar seus talentos para melhorar, cada vez mais, os seus quadros funcionais”, afirma Regina Malheiros, diretora executiva do Instituto Fecomércio-DF (IFDF).

A iniciativa foi feita em parceria do IFDF com a Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal (Easjur), visando promover o acesso à primeira experiência profissional para estudantes. A primeira edição do evento ocorreu terça-feira, (28/10). Com forte propósito social e educacional, os estudantes recebem orientações sobre o mercado de trabalho, acesso a oportunidades de estágio remunerado e jovem aprendiz, o que fortalece a integração entre escola, setor produtivo e instituições públicas.

Alunos elogiam a ação para ingresso no mercado profissional (foto: Divulgação/ Júlia Muniz)

Regina Malheiros comenta que o instituto adota o modelo de ir até o público-alvo: as escolas. “No caso deste projeto, fazemos uma busca ativa. Além de criar as oportunidades, entendemos a diferença que faz ir até esse jovem para potencializar as suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho”, comenta a diretora. O projeto será itinerante, com etapas em diferentes regiões administrativas. “A previsão é de atender uma escola a cada mês”, afirma Malheiros. Instituições interessadas em receber o Conecta Mais Empresas e Escolas podem entrar em contato com o Instituto Fecomércio-DF pelo telefone (61) 3962-2023.

Mais de 400 jovens estiveram presentes na primeira ação do projeto, no Centro Educacional 2 do Cruzeiro. Os estudantes fizeram seu cadastro nos programas IF Estágio e IF Aprendiz, instituições de ensino do DF com oportunidades de primeiro emprego, estágios e formação cidadã.

Experiências

O projeto é itinerante e vai até o público-alvo: as escolas (foto: Divulgação/ Cristiano Costa)

Para a maioria, foi o primeiro contato com o mundo empresarial. Breno Ventura, de 18 anos, é estudante do Centro Educacional 2 do Cruzeiro, Ventura está à procura de alguma ocupação, já que se sente parado: “Quero um futuro, ganhar um dinheiro bom e aprender coisas novas”. Ele se sentiu engajado a participar do evento porque sua mãe o incentivou a fazer algo, como um curso profissionalizante ou estágio: “Minha motivação é ter coragem de mudar de vida”.

Outra estudante, Michelly Alves, 17 anos, trabalha como jovem aprendiz há dois anos. Comenta que teve muita facilidade em se adaptar da transição de sala de aula para a nova rotina. “A única coisa difícil foi a rotina em agregar os dois, estudo e trabalho”, completou. No dia a dia da empresa, Alves aprendeu a se portar com o público, coisa que considera essencial. “Com o salário, comprei coisas de que estava precisando para estudos, como computador”, conclui a estudante.

Novidades

Evenin Ávila, diretor da Easjur: banco de talentos (foto: Divulgação/ Cristiano Costa)

A Easjur apresentou o Banco de Talentos aos alunos, uma plataforma digital da DPDF criada para centralizar e organizar os currículos de estudantes interessados em concorrer às vagas oferecidas pela instituição. O objetivo da plataforma é agilizar o processo de recrutamento, tornando-o mais eficiente e assertivo. Com base no cadastro, chefes de setores e coordenadores podem identificar perfis com habilidades alinhadas às necessidades específicas de cada área.

As vagas de estágio na DPDF estão disponíveis para nível médio (com aproximadamente 200 vagas), graduação e pós- -graduação. Enquanto o nível de pós-graduação é exclusivo para estudantes de direito, a graduação e o nível médio englobam diversas áreas. Entre elas estão cursos como psicologia, jornalismo, marketing, administração, contabilidade, entre outras graduações. Os interessados podem se cadastrar por meio do site: https://escola.defensoria.df. gov.br/

Os alunos também conheceram o projeto Conhecer Direito, focado na formação cidadã. “O curso é a política de formação oficial dos estagiários de nível médio, onde o estagiário, ao chegar na Defensoria, conhece a instituição e se prepara ao longo de 7 meses para exercer o cargo”, comenta Evenin Ávila, diretor da Easjur. “Nosso objetivo é estruturar as primeiras ações do evento e fazer um acompanhamento ativo desses jovens que estão se cadastrando, que, provavelmente,serão contratados”.